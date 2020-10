De Trump a Perú y Hollywood, el coronavirus no frena su marcha en América

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump EFE/EPA/Oliver Contreras

Redacción Internacional, 2 oct (EFE).- Tras superar el lunes el millón de muertes mundiales, el coronavirus sigue imparable en América, la región más afectada por la pandemia, al entrar de lleno en la campaña electoral de EEUU. con el positivo del presidente Donald Trump, con Perú preparándose para una segunda ola y con Hollywood viendo cómo se queda sin películas para llevar a la gran pantalla.

Con 16,9 millones de los 34,4 millones de casos globales (49 %) y casi 570.000 de los 1,02 millones de decesos en el mundo (55 %), este continente sigue siendo el epicentro de la COVID,19, tal como reconfirma el top 10 de países más afectados: EE.UU. primero (7,3 millones de casos), Brasil tercero (4,8 millones), Colombia quinto (835.339), Perú sexto (818.297), Argentina octavo (765.002) y México noveno (748.315), según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Peor aún, según el Banco Interamericano de Desarrollo, América en los últimos 7 días no logró reducir porcentualmente el número de nuevos contagios, lo que demuestra que sigue lejos de controlar la enfermedad.

EN VILO SANITARIO Y POLÍTICO

Además, el anuncio en la madrugada de este viernes de que Donald Trump está contagiado no solo demuestra que minimizar al coronavirus como ha hecho siempre el mandatario estadounidense no lo hace desaparecer o menos peligroso, sino que todas las actividades humanas se ven distorsionadas, incluyendo las elecciones de EE.UU., que se realizan de este sábado en un mes.

El presidente del país más afectado en el mundo por la pandemia, quien presenta “síntomas leves”, tendrá que estar en cuarentena en un hospital militar "por precaución", lo que le impedirá realizar cualquier acto de su campaña por la reelección, incluyendo el mitin que tenía programado hoy en el estado clave de Florida.

Algo a lo que no se verá obligado su rival, el exvicepresidente demócrata Joe Biden, de quien el mandatario se burló el martes pasado por llevar siempre en público tapabocas y quien hoy afirmó que dio negativo a un test tras compartir con Trump en el primer debate, ese mismo día.

Justamente con los otros dos debates que hay programados, para el 15 y el 22 de octubre, ahora queda en el aire si se podrán realizar y en qué formato, además de las complicaciones para gobernar que le podrían significar: ya hoy fue remplazado en una reunión virtual con gobernadores por su vicepresidente, Mike Pence, quien hoy dio negativo.

PERÚ Y CHILE, CON PREOCUPACIONES DIFERENTES

Por su parte, Perú, que con 100 decesos por 100.000 habitantes es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad por la enfermedad, se prepara para una "altamente probable" segunda ola del coronavirus, similar a la que ya se presenta en Europa.

"Podría calificarlo como altamente probable, pero depende de la población susceptible que tengamos en el país, mientras tengamos población sin anticuerpos y exista el virus en el mundo existe el riesgo de una nueva ola pandémica", aseguró hoy el viceministro peruano de Salud Pública, Luis Suárez.

En el vecino Chile, el Ministerio de Salud anunció que estudia si el virus mutó en el sur del país, la zona más afectada por la pandemia en la actualidad.

Aunque a nivel nacional la tasa de positividad ha disminuido de un 17 % al 5 % en los últimos 90 días, las regiones de Magallanes, Aysén, Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía mantienen las mayores tasas de contagios por número de habitantes, lo que llevó a las autoridades a adelantar una investigación en la que se ha descubierto una variante diferente de la cepa del virus, calificada como "muy rara en el mundo".

PRUEBA DE VACUNA Y MEJORA TURÍSTICA

Por suerte, no todo son malas noticias, como en Brasil, donde las autoridades sanitarias comenzaron los análisis preliminares de los resultados de la "Coronavac", la candidata a vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y de la que Brasil ya compró 46 millones de dosis.

Venezuela, por su parte, recibió un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V, que servirá para que el país participe de la fase 3 del desarrollo del fármaco "de inmediato".

El pasado 15 de agosto, Rusia comenzó a producir la Sputnik V, recibida con recelo por la comunidad científica internacional debido la velocidad de los ensayos y la poca información sobre el fármaco, que ahora llega a un país que pese al repunte de los últimos días muestra cifras bajas (76.029 casos y 635 muertos), aunque la oposición dice que al menos hay el doble de fallecimientos.

A su vez, Paraguay y Brasil acordaron una apertura gradual y ordenada de sus puestos fronterizos antes del 15 de octubre, tras casi medio año de un cierre que golpea con fuerza a la actividad comercial paraguaya.

El anuncio se divulga cuando los comerciantes de Ciudad del Este, el motor de la economía fronteriza, dieron un plazo de espera al Gobierno hasta el 12 de octubre para completar esa apertura o volverían a las manifestaciones y movilizaciones.

En Bahamas, el Gobierno dejará de exigir a los turistas que lleguen al país pasar una cuarentena en el lugar escogido para su estancia, pero a cambio, a partir del próximo 1 de noviembre, deberán someterse a una prueba negativa previa al viaje.

CASI UNA PELÍCULA DE TERROR

Avances que, sin embargo, parecen sin llegar a Hollywood, la meca del cine comercial, que enfrenta a su propia película de terror.

A un calendario de estrenos prácticamente desierto en 2020 se sumó "The Witches", una película con Anne Hathaway que se estrenará directamente en HBO Max, siguiendo los pasos de “Mulan”, que fue lanzada por Disney en su plataforma de streaming.

Adaptada de la novela infantil de Roahl Dahl y con la dirección de Robert Zemeckis (“Back to the Future” y “Forrest Gump”), una de las cintas llamada a llenar los cines de EE.UU. solo podrá verse en la gran pantalla del mercado internacional.

A esto se sumó otro aplazamiento de "No Time To Die", la nueva película de James Bond, que pospuso su estreno hasta el 2 de abril de 2021, un año más tarde de lo previsto y tras ya haber reprogramado su lanzamiento para finales de este año.