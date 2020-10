14/01/2019 David Bustamante se confiesa con Toñi Moreno sobre el embarazo de Paula Echevarría. MADRID, 2 (CHANCE) Si la entrevista de Toñi Moreno en Canal Sur a Jesulín de Ubrique dio mucho que hablar, la de David Bustamante promete no quedarse atrás. Y es que la presentadora ha compartido un pequeño avance a través de sus redes sociales y lo que hemos podido ver nos ha dejado sorprendidos y con ganas de más. El cantante de San Vicete, que apenas ha hablado de Paula Echevarría desde que se separaron en el año 2017, se muestra sin embargo muy relajado con la gaditana y se desnuda hablando, por primera vez, de lo mal que lo pasa cuando le preguntan por la actriz. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Si la entrevista de Toñi Moreno en Canal Sur a Jesulín de Ubrique dio mucho que hablar, la de David Bustamante promete no quedarse atrás. Y es que la presentadora ha compartido un pequeño avance a través de sus redes sociales y lo que hemos podido ver nos ha dejado sorprendidos y con ganas de más. El cantante de San Vicete, que apenas ha hablado de Paula Echevarría desde que se separaron en el año 2017, se muestra sin embargo muy relajado con la gaditana y se desnuda hablando, por primera vez, de lo mal que lo pasa cuando le preguntan por la actriz.



En el pequeño fragmento que ha compartido Toñi en sus historias de Instagram para abrir boca, Bustamante habla de su ruptura con la asturiana cuando formaban una de las parejas más consolidadas del star system patrio y confiesa que "se tuerce, se acaba y ya está", sin entender el interés mediático que se desató con la sorprendente separación.



Dolido, el extriunfito se queja de que, aunque es "normal que interese mi vida", la prensa ha traspasado los límites: "Si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no sigan insistiendo día tras día porque hace daño". ¿Es esta la reacción más sincera de David Bustamante al embarazo de Paula Echevarría cuando siempre declaró durante su matrimonio que no quería tener más hijos? ¡Tendremos que esperar al lunes para decubrirlo!