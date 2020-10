Cumbre UE.- Los líderes desbloquean las sanciones a Bielorrusia y aplazan a diciembre la decisión sobre Turquía

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)



Los líderes de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo para desbloquear las sanciones contra los dirigentes responsables del fraude electoral y la represión en Bielorrusia, después de que Chipre levantara su veto al lograr que los Veintisiete se comprometan a estudiar a finales de año si no mejora la situación en el Mediterráneo.



"Hemos decidido aplicar las sanciones, hemos tomado la decisión formal esta noche y es algo inmediato", ha confirmado el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, tras la reunión, a la vez que ha detallado que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, no está incluido en la lista de cuarenta dirigentes sancionados por la UE.



El político belga ha valorado que se trata de una "señal importante" y una muestra de credibilidad de la UE pues la decisión sigue el criterio marcado por en agosto tras las elecciones que el bloque consideró fraudulentas.



Pese a alcanzar entonces un pacto, el trámite se vio bloqueado por la negativa de Chipre que pedía medidas punitivas contra Turquía por su actividad petrolífera en aguas en disputa con Atenas y Nicosia.



La cumbre finalmente ha podido salvar el obstáculo chipriota después de que los líderes hayan acordado lanzar un proceso para promover las conversaciones de Turquía con ambos socios comunitarios.



La evolución de la situación se revisará en diciembre y la UE no descarta aplicar sanciones si continúan las acciones unilaterales turcas. "Tenemos una doble agenda, primero con diálogo, y si observamos que no se está siguiendo esta senda usaremos todos los instrumentos a nuestra disposición", ha recalcado Charles Michel.



Ahora la UE espera un paso adelante de Ankara. Según ha reiterado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, los Veintisiete quieren dialogar con Turquía, pero sus autoridades "tienen que demostrar que optan por la vía constructiva". "Ese es nuestro ofrecimiento pero en caso contrario estamos dispuestos a tomar todas las medidas", ha avisado.



Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dejado claro al término de la reunión que si el diálogo que se ofrece al régimen de Erdogan para ayudar a la desescalada no da frutos, entonces los líderes examinarán en diciembre "medidas restrictivas, incluido sanciones".



De este modo, Turquía tendrá que "elegir" entre apostar por el diálogo y cesar en las acciones unilaterales o bien "decide no aprovechar esta ocasión y seremos firmes en la toma de medidas necesarias", ha remachado Macron.



Sobre las sanciones contra una cuarentena de responsables de la represión, el presidente francés ha justificado el hecho de que Lukashenko no esté en esa lista porque ahora le piden que acepte la mediación de la OCDE y sancionarle podría permitirle "justificar el rechazar" ese diálogo.



Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, se ha felicitado de que la UE haya alcanzado un acuerdo para sancionar a Minsk. "Esto significa que la UE actúa contra los que se oponen a los movimientos democráticos y esto es una señal muy importante", ha destacado.



Sobre el acercamiento a Turquía, Merkel ha explicado que ahora se abre un proceso de diálogo en dos canales, tanto a nivel del Mediterráneo para resolver la crisis en la región, como de la UE con Turquía para moldear la relación futura entre ambos. Y ha puesto la retirada de barcos turcos de aguas reclamadas por Grecia como muestra de la desescalada en la zona y señal para la esperanza.



Y, por último, ha recalcado la intención de Alemania de promover una agenda positiva con Turquía. "Somos conscientes de la importancia de la relación estratégica a pesar de todas las dificultades. A fin de cuentas ha sido una debate difícil pero hemos aunado criterios y llegado a acuerdos. Lograr las sanciones contra Bielorrusia y avanzar en el enfoque hacia Turquía es un gran progreso", ha señalado la conservadora alemana.