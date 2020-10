Costa Rica cumple tres días de protestas contra eventual acuerdo con el FMI

Un hombre sostiene un cartel que dice "No vendo mi país al FMI (Fondo Monetario Internacional) en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 2 oct. (EFE).- Costa Rica cumplió este viernes tres días de bloqueos de carreteras por parte de manifestantes que se oponen a un eventual acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que tiene como fin enfrentar la crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19.

El llamado "Movimiento Rescate Nacional", liderado por el excandidato presidencial José Miguel Corrales y otros personajes políticos y sociales, anunció que los bloqueos persistirán hasta que el Gobierno desista de impulsar el acuerdo con el FMI, que trae consigo un paquete de nuevos impuestos y recorte de gastos.

El Gobierno informó que este viernes ha contabilizado unas 1.200 personas que participan en un total de 33 bloqueos en puntos estratégicos de carreteras, principalmente en el interior del país, que evitan el paso hacia puertos, aeropuertos, fronteras y zonas agrícolas y turísticas.

“Nuevamente invitamos a los diversos movimientos a que depongan su actitud de confrontación y que nos sentemos a dialogar. El Gobierno solamente pide que levanten los bloqueos que están afectando a tantos costarricenses y que viene vulnerando seriamente la economía del país, causando pérdidas millonarias”, dijo el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

Según las cifras del Gobierno, en estos tres días de bloqueos el sector agrícola ha reportado pérdidas por 37 millones de dólares.

La madrugada de este viernes la Fuerza Pública levantó varios bloqueos, algunos mediante el uso de gases, y decomisó una veintena de bombas molotov, cuartos de dinamita y piedras, que no fueron utilizados por los manifestantes.

Los sectores empresariales del país han exigido al Gobierno que dialogue pero que también garantice el libre tránsito que permita el desarrollo del turismo, las exportaciones y el movimiento de mercancías en momentos en el que el país trata de reactivar su economía en la pandemia.

A ambos lados de la frontera entre Costa Rica y Panamá hay cientos de camiones de carga no se pueden movilizar debido a un bloqueo de carretera en territorio costarricense.

El pasado 17 de septiembre el Gobierno presentó a la opinión pública una propuesta para negociar con el FMI un acuerdo por 1.750 millones de dólares que tiene como fin enfrentar los efectos económicos causados por la pandemia de la COVID-19 y evitar una crisis.

La propuesta incluye nuevos impuestos como uno a las transacciones bancarias y la renta global, así como el aumento de otros tributos como el de la renta y el de bienes inmuebles.

Además, la iniciativa pretende fusionar algunas instituciones públicas y vender otras como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores.

La propuesta gubernamental es rechazada por la oposición política, que critica los nuevos impuestos y el bajo recorte del gasto, mientras que sectores sindicales y sociales afirman que la propuesta representa un duro golpe a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables.

El Gobierno no ha presentado esta propuesta al Fondo Monetario Internacional, pues considera que primero debe haber una negociación política interna con los diputados como principales actores.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha defendido la iniciativa asegurando que no afectará a las personas pobres y que se trata de una opción "realista" para evitar una crisis mayor, aunque ha reconocido que impulsar más impuestos es "impopular", "doloroso" y "una medicina amarga".