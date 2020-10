Coronavirus.- La OMS desea una "pronta y completa recuperación" de la COVID-19 a Donald Trump y su esposa Melania

15/04/2020 Rueda de prensa de Tedros Adhanom Ghebreyesus POLITICA INTERNACIONAL UN PHOTO/ESKINDER DEBEBE



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha deseado una "pronta y completa recuperación" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su mujer, Melania Trump, quienes esta madrugaba anunciaban que habían dado positivo por COVID-19.



"Vayan para ellos nuestros mejores deseos", ha señalado Tedros en su intervención al comienzo de la rueda de prensa celebrada este viernes en Ginebra, donde se dan a conocer las últimas novedades y conocimiento sobre la pandemia de la COVID-19 en el mundo.



La actitud de Trump hacia el coronavirus ha sido ampliamente criticada durante toda la crisis sanitaria al considerar que estaba adoptando una actitud irresponsable, tal y como le reprochó su rival demócrata en el pasado cara a cara, al desdeñar el uso de la mascarilla o defender la celebración de multitudinarios mítines políticos.



De hecho, la cuestión del uso de la mascarilla salió a relucir en el primer debate electoral entre ambos aspirantes, con un Trump irónico cuando se burlaba de Biden por presumir de llevar mascarilla para prevenir contagios de coronavirus.



MARIA NEIRA: "NO QUEREMOS QUE NADIE SE INFECTE"



En la misma línea, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha comentado esta mañana lo "irónico" que es que Trump y su mujer hayan dado positivo por COVID-19, dado el escepticismo que siempre ha mostrado hacia esta enfermedad, si bien le ha deseado que se recupere "lo antes posible".



"No queremos que nadie se infecte pero parece un poco irónico que así haya sido. Seguiremos con interés su evolución y esperamos que se recupere lo antes posible", ha aseverado Neira durante su intervención en el desayuno informativo telemático de Nueva Economía Fórum.



No obstante, la dirigente de la OMS ha comentado que el hecho de que Trump y su mujer se hayan infectado mejorará la empatía hacia los pacientes. "A nivel humano le afectará no sólo por él mismo sino por las personas más cercanas", ha recalcado.