'Chemo' Del Solar: "Va a ser un inicio tormentoso de las eliminatorias"

Fotografía de archivo del exjugador y exseleccionador de Perú José Guillermo 'Chemo' Del Solar en una conferencia de prensa el 12 de junio de 2008, en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 2 oct (EFE).- El exjugador y exseleccionador de Perú José Guillermo 'Chemo' Del Solar auguró un "tormentoso inicio" de las eliminatorias de clasificación al Mundial de Catar 2022 para los diez equipos involucrados, incluida la selección peruana que se medirá en las dos primeras jornadas con Paraguay y Brasil.

"Sinceramente, no esperaba que la FIFA y la Conmebol dieran la largada de inicio de estas clasificatorias este año. Pensaba que lo postergarían para el próximo año porque hay muchos países con muchas restricciones", comentó en una entrevista con Efe Del Solar, actual técnico del César Vallejo, de la Primera División de Perú.

Para Del Solar "hubiese sido mejor comenzar las clasificatorias el próximo año y que los jugadores se queden tranquilos en sus clubes y se adapten a este nuevo sistema del fútbol porque es raro y distinto".

El exseleccionador de la Blanquirroja (2007-2009) advirtió que el primer desafío para Perú será reunir a todos sus jugadores desperdigados por el mundo, algunos en países tan lejanos como Turquía y Arabia Saudí.

"Nuestro aeropuerto no está abierto para vuelos internacionales, e imagino que tendrán que hacer vuelos especiales para poder traer a todos nuestros futbolistas", señaló Del Solar.

Si no es posible reunir a tiempo todos los jugadores peruanos que militan en el extranjero, el actual seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, deberá echar mano de jugadores de la liga peruana, cuyos partidos se reactivaron en agosto.

Sin embargo, Del Solar consideró que el apretado calendario que se está siguiendo en el torneo local de Perú, con equipos que juegan partidos cada 72 horas y a veces incluso cada 48 horas, puede mermar el rendimiento de los futbolistas.

"Por lo apretado del calendario, donde ya no calzan más fechas, el futbolista va mermando su rendimiento físico conforme pasan las jornadas. No le da tregua para poder descansar y el futbolista necesita entrenarse bien, alimentarse bien y descansar bien", apuntó Del Solar.

"Las lesiones musculares empiezan a aparecer, y es porque se comienza a competir muy seguido y eso le termina por pasar factura al futbolista", agregó.

"Todos los países estamos viviendo lo mismo y los futbolistas no van a llegar en el mejor estado de forma", advirtió el exjugador de Universitario, Universidad Católica de Chile, Tenerife, Salamanca, Celta, Valencia y Besiktas.

"Quizás el país que nos lleva la delantera respecto al resto de Sudamérica sea Brasil, porque allí parece que la pandemia no se la tomaron tan en serio y el fútbol estuvo parado muy poco tiempo", indicó Del Solar.

El técnico peruano consideró que las selecciones cuyas ligas aún no se han reactivado como es el caso de Bolivia y Venezuela están en una clara desventaja, pero no en el caso de Argentina porque "al tener tantas figuras echa mano de sus estrellas que tiene en el fútbol europeo y se le hace más sencillo conformar una selección".

"Es una desventaja total para los países donde el fútbol todavía no se ha reactivado. Probablemente sea un dolor de cabeza para ellos iniciar la competencia ahora", remarcó.

Del Solar también ve una "ventaja importante" en jugar las eliminatorias de visitante sin público. "Me ha tocado jugar cuatro clasificatorias para el Mundial en todos los estadios y la verdad que uno se siente bien visitante cuando tiene que jugar lejos de su país", recordó.

En ese aspecto, valoró que la selección peruana comience su andadura el 8 de octubre de visitante ante Paraguay, que tendrá el estadio Defensores del Chaco vacío.

"El Defensores del Chaco es un estadio duro que te aprieta mucho, que está muy encima de lo que pasa en el partido. Al no haber gente, el partido va a ser otro", vaticinó Del Solar.

"Creo que Perú tiene opciones importantes de poder sacar un resultado bueno en Paraguay. No me extrañaría que empatase o incluso ganase. La eliminatoria pasada Perú ya fue al Defensores del Chaco y ganó con autoridad (1-4). Perú tiene sus opciones para sacar un buen resultado", rememoró.

Más complicado ve Del Solar el partido de Perú en la segunda jornada frente a Brasil, por la misma razón pese a jugarlo de local el 13 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

"Brasil es una potencia mundial, tiene grandísimos futbolistas, y aunque juguemos en Lima, será mucho más complicado para nosotros competir aquí con Brasil que jugar allí en Asunción con Paraguay", indicó el exseleccionador peruano.

"Aún así, creo que Perú tiene sus chances de sacar un resultado bonito ante Brasil. Yo estaría satisfecho con un triunfo en Asunción y con un empate en Lima ante Brasil. Sería ideal que Perú pudiese sacar cuatro puntos en estas dos primeras fechas", concluyó.