Casa Real.- Urkullu sugiere "republicanizar la monarquía" para dotarla de más "transparencia y legitimación social"

29/09/2020 El Lehendakari, Iñigo Urkullu,en rueda de prensa tras el consejo de Gobierno POLITICA AUTONOMÍAS ERREDEHIERRO.COM / ERREDEHIERRO



VITORIA, 2 (EUROPA PRESS)



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que "republicanizar la monarquía" podría ser una fórmula adecuada para dotar de una "mayor transparencia, apertura, modernización y legitimación social" a dicha institución.



Urkullu ha planteado esta reflexión en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta de la única representante de Vox en la Cámara, Amaia Martínez, sobre la estabilidad institucional.



En su intervención, Martínez, integrada en el grupo mixto al carecer Vox de representación suficiente para conformar grupo propio, ha acusado al lehendakari de ser "cómplice" del objetivo del PSOE y Unidas Podemos de "destruir los pilares fundamentales" del Estado español, que, según ha afirmado, son la Justicia y la monarquía.



Martínez también ha acusado al lehendakari de no haber "condenado" los "ataques desafortunados" de Unidas Podemos a la institución monárquica y, en referencia al apoyo del PNV al Ejecutivo central desde el Congreso de los Diputados, le ha reprochado que apoye a un Gobierno que "pacta con nocturnidad y alevosía con EH Bildu".



"CENTRARSE EN EUSKADI"



En su respuesta a la que ha sido la primera pregunta parlamentaria que le dirige Martínez, Urkullu ha pedido a la representante de Vox que trate de "centrarse en Euskadi".



En este sentido, ha afirmado que el hecho de que la parlamentaria haya centrado su intervención en cuestiones relacionadas con la política estatal, evidencia que "no cree en el autogobierno vasco, ni en sus instituciones singulares, ni en el Estatuto de Gernika", como tampoco lo hace en "el sistema educativo, la oficialidad del euskera, el Concierto Económico o el modelo vasco de protección social".



El lehendakari también ha respondido a las alusiones de Martínez a la monarquía. "Le sugiero que analice la oportunidad de republicanizar la monarquía, que es algo que he planteado también públicamente, en pro de una mayor transparencia, apertura, modernización y legitimación social de la propia institución", ha manifestado.