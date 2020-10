Casa Real.- Las nuevas medidas sanitarias y la polémica con la monarquía marcarán el próximo Pleno del Senado, al que no irá Sánchez

09/09/2020 Hemiciclo del Senado durante un pleno en Madrid (España), a 9 de septiembre. Esta sesión es la continuación de la del día anterior, en la que se produjo la comparecencia del presidente del Gobierno a petición propia para explicar las líneas generales de la actuación del Ejecutivo, sobre todo en la gestión de la pandemia del coronavirus y su apuesta por aprobar los presupuestos del año que viene. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



El PSOE presionará al PP con dos iniciativas sobre la renovación del Poder Judicial



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Senado celebra la próxima semana una nueva sesión de control al Gobierno que no contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que los grupos, y en especial el Partido Popular, interpelarán al Ejecutivo central por las nuevas medidas sanitarias del Ministerio de Sanidad y el debate con las Comunidades Autónomas, así como por la polémica con la monarquía a raíz de la ausencia del Rey Felipe VI en un acto judicial en Barcelona.



En concreto, la senadora Ana Camíns, del PP, preguntará al ministro del Sanidad, Salvador Illa, por su valoración acerca de la coordinación entre instituciones en relación con la pandemia después de los últimos episodios entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid sobre los criterios a la hora de tomar medidas.



Asimismo, el Partido Popular también lleva a esta sesión plenaria una interpelación en la que piden explicaciones al Gobierno sobre la situación actual de la pandemia del coronavirus. Ciudadanos también ha elegido el mismo tema para interpelar al Ejecutivo central, y le preguntará por la preparación sanitaria de la segunda ola de Covid-19 en España.



Otro de los temas de actualidad que se debatirán en este Pleno del Senado será la ausencia del Rey Felipe VI en un acto judicial de Barcelona. El PP volverá a insistir, como ya hiciera en otras iniciativas en las Cortes, en preguntar al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por su explicación sobre este asunto.



También el PP, a través de otra pregunta y una moción, obligará al Gobierno a pronunciarse sobre la situación de las Instituciones del Estado, en concreto sobre la Monarquía, tras las críticas de ministros como Alberto Garzón.



Pero el Partido Popular no es el único que lleva este asunto a la Cámara, también Junts preguntará al Ejecutivo central por su valoración de la "neutralidad política" de la Corona tras los últimos acontecimientos con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CPJG).



RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL



Precisamente sobre la renovación del Poder Judicial, el PSOE buscará forzar al PP para que se posicione sobre este asunto. Lo hará a través de una pregunta y una moción con la que instarán a la formación de Pablo Casado a actualizar este órgano.



En las últimas fechas, el PSOE ha interpelado en varias ocasiones al PP a través de diferentes iniciativas parlamentarias para que "desatasque" la situación del Poder Judicial y se pueda renovar tras su situación de interinidad desde 2018.



PODEMOS Y SU IMPUTACIÓN



El Pleno de la semana que viene servirá también para debatir otras cuestiones de actualidad tales como la imputación de Podemos en la causa que investiga su financiación. En concreto, el PP preguntará a Campo por si considera que un partido imputado "puede seguir formando parte del Gobierno".



También se debatirá una moción del PP sobre el fondo destinado a los ayuntamientos después de que el Gobierno anunciara que suspende las reglas de gasto para este año y el que viene, algo que permitiría a los consistorios disponer de sus remanentes.



Los grupos también centrarán sus preguntas al Gobierno en otros temas como la despoblación en zonas rurales, la revalorización de las pensiones, la situación migratoria en Canarias, Alcoa, la Ley de Memoria Democrática, o la Carta Social Europea.



Asimismo, el miércoles se debatirá sobre el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y sobre la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.



SIN SÁNCHEZ



Quién no acudirá a esta sesión de control será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como anunció la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona. La también presidenta del PSOE confirmó que tampoco asistiría la ministra de Economía, Nadia Calviño.



El líder del Ejecutivo abrió el curso en la Cámara Alta con un pleno monográfico y ya no acudió al siguiente Pleno que se celebró la semana pasada.