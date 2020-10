Carmen Borrego, sin "nada que decir" acerca de la reaparición de Teresa Campos en "Sábado Deluxe"

30/07/2020 Carmen Borrego lleva varias semanas en el ojo del huracán mediático EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



No ganamos para sorpresas en los últimos días. Y es que, tras protagonizar titular tras titular por sus declaraciones sobre Rocío Flores, su plantón al programa de "Hormigas blancas" poco después y su posible acercamiento con Edmundo Arrocet para terminar, María Teresa Campos ha decidido dar la cara. Y para que otros hablen, pues ya lo hace ella, que para algo es su vida. Así que la veterana comunicadora será la invitada estrella de "Sábado Deluxe" esta semana y su reaparición está creando una gran expectación.



Mientras que Terelu Campos no ha tenido ningún problema en asegurar que es rotundamente falso que su madre se vaya a reconciliar con Bigote Arrocet, Carmen Borrego prefiere dar la callada por respuesta. La colaboradora de "Viva la vida", muy unida a su marido - pese a las declaraciones de Soraya, la hija de su ex pareja, acusándole de querer dar un braguetazo con la menor de las Campos - ha salido de su domicilio con José Carlos Bernal sin ganas de hablar.



De lo más seria y esquiva, Carmen sólo ha abierto la boca para asegurar que "no tengo nada que decir". Imaginamos que, en su línea, lo dirá este fin de semana en el programa en el que trabaja.