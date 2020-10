Brexit.- Von der Leyen: La UE sigue negociando para un acuerdo con Reino Unido "pero no a cualquier precio"

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea sigue queriendo un acuerdo con Reino Unido sobre el marco de la relación futura, porque cree que es "lo mejor" entre vecinos y socios, pero tiene claro que no lo buscará "a cualquier precio", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el sábado se reunirá por videoconferencia con el 'premier' británico, Boris Johnson, para tratar de desbloquear la situación.



"Cuando hay voluntad, hay una vía (para el acuerdo)", ha asegurado Von der Leyen en una rueda de prensa al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada en Bruselas.



"Queremos un acuerdo porque creemos que lo mejor es tener un acuerdo en tanto que vecinos, sobre todo en tiempos de una pandemia que ha tenido un impacto económico devastador", ha expresado Von der Leyen.



Pero la jefa del Ejecutivo comunitario ha avisado de que la UE quiere un acuerdo, "pero no a cualquier precio", y que las cuestiones más espinosas --como el acceso a las aguas británicas por la flota comunitaria-- y la igualdad de oportunidades en materia de competencia siguen estando "totalmente abiertas".



La jefa del Ejecutivo comunitario ha informado a los líderes de las dificultades para lograr un acuerdo sobre el futuro con Reino Unido, no solo por la falta de avances en las cuestiones más espinosas de la negociación sino por la Ley de Mercado Interior que tramita el Gobierno británico para suspender algunas de las disposiciones en materia de aduanas previstas en el Acuero de retirada.



La UE dio un mes de plazo a Reino Unido para que diera marcha atrás en la tramitación de la polémica ley, pero ese plazo expiró el miércoles sin que el Gobierno británico haya modificado ninguna de las disposiciones que, según el bloque europeo, suponen una "violación" del principio de buena fe previsto en el pacto de divorcio y también una vulneración del Derecho internacional.



Bruselas inició este jueves un procedimiento de infracción contra Reino Unido por esta Ley, a pesar de que aún no ha concluido su tramitación parlamentaria, y ha dado un mes a Londres para enmendarla. Se trata de la primera de las tres fases previstas en los expedientes sancionadores que, en última instancia, pueden llegar ante el Tribunal de Justicia de la UE si las partes no resuelven el contencioso antes.



Durante esta última crisis entre británicos y europeos, la Comisión Europea ha insistido en que esta situación daña la credibilidad de Londres en la negociación y complica el acuerdo porque no habrá un marco futuro si no se aplica primero como está pactado el acuerdo del Brexit.



Sin embargo, la UE mantiene su voluntad de acuerdo por lo que no se ha levantado de la mesa de negociación, que esta semana celebra una nueva ronda de contactos que concluye este mismo viernes.