Brasil.- Los accionistas Telefónica Brasil aprueban la conversión de los títulos preferentes en ordinarios

30/04/2011 Sede de Telefónica Brasil ECONOMIA TELEFÓNICA BRASIL



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Los accionistas de Telefónica Brasil han aprobado la propuesta del consejo de administración de convertir las más de 1.119 millones de acciones preferentes emitidas por la compañía en títulos ordinarios, según ha informado la operadora de telecomunicaciones en un comunicado.



En concreto, la conversión de los títulos ha sido respadalda tanto en una junta de accionistas extraordinaria de Telefónica Brasil, como en otra junta especial de los tenedores de las acciones preferentes, y se aplica con efecto inmediato.



En este sentido, informa de que los titulares de acciones preferentes que no estén de acuerdo con esta conversión podrán solicitar el reembolso de todos o parte de los títulos dentro de los 30 días posteriores a la publicación las actas de la junta especial a un precio ajustado de 40,38 reales por acción.



En concreto, podrán solicitar el reembolso los accionistas que votaron en contra o se abstuvieron en la junta especial que abordó la conversión, así como los que no asistieron a la misma. Además, tampoco podrán pedirla los accionistas que adquirieron las acciones preferentes emitidas a partir del 10 de marzo, fecha posterior al anuncio de los planes de conversión.



Asimismo, la compañía informa de que la conversión tiene "efecto inmediato" y, por ello, todas las acciones tendrán desde ahora el mismo tramamiento, independientemente del 'ticker' con el que coticen hasta que se formalice la conversión.



La operadora defendió en el momento del anuncio de la conversión que esta proporcionará una ximización de la generación de valor para todos los accionistas, dado que confiere el derecho de voto y 'tag along' (mecanismo que permite a un accionistas minoritario vender su participación en caso de que así lo haga uno mayoritario en las mismas condiciones) a todos los accionistas, elevando así sus prácticas de gobernanza corporativa.