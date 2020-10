Bolsonaro opta por un magistrado de carrera como su primer candidato al Supremo

En la presidente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 1 oct (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este jueves que presentará a consideración del Senado el nombre del juez federal Kássio Nunes Marques, un magistrado de carrera y con un extenso currículo académico, para asumir el cupo que quedará vacante este mes en la Corte Suprema.

El líder ultraderechista hizo el anuncio en la transmisión en vivo que realiza en las redes sociales los jueves y sorprendió a varios de sus seguidores, que esperaban que optara por alguien con perfil ultraconservador para la primera propuesta que podrá hacer de un integrante del Supremo Tribunal Federal (STF).

El mandatario tiene que sugerir a un candidato para el cargo debido a que el magistrado Celso de Mello, actual decano de la máxima corte de Justicia del país, decidió anticipar su jubilación y abandonar el cargo el 13 de octubre próximo.

Pese a que los miembros del Supremo en Brasil son sugeridos por el jefe de Estado, su nombramiento depende de la aprobación por mayoría absoluta del pleno del Senado, que somete a los candidatos a un interrogatorio en sesión secreta, según lo determina la Constitución.

"Saldrá publicado el viernes en el Diario Oficial de la Unión, ya que lo he conversado con el Senado y tenemos prisa para eso, el nombre de Kassio Marques para nuestro primer cupo en el Supremo Tribunal Federal", afirmó Bolsonaro en su transmisión por Facebook.

El mandatario agregó que podrá hacer una segunda indicación a mediados de 2021, cuando el magistrado Marco Aurelio Mello llega a su edad obligatoria de jubilación (75 años), y que la aprovechará para nombrar a un jurista conservador, como deseen sus más allegados.

"Tenemos otro cupo previsto para el próximo año y ese segundo cupo será para un evangélico", afirmó Bolsonaro, quien cuenta con amplio respaldo entre los grupos evangélicos y defensores del conservadurismo en las costumbres.

El presidente ya había anticipado su preferencia por Marques, de 48 años, al acudir con el magistrado a un encuentro con senadores y con miembros del Supremo Tribunal Federal pero no había confirmado su decisión.

APOYADO POR PARTIDOS DE CENTRO Y NORESTINOS

El escogido es uno de los magistrados del Tribunal Regional Federal de la Primera Región, con sede en Brasilia, y se convirtió en la indicación sorpresa de Bolsonaro gracias a que cuenta con el respaldo de varios partidos de centro que se sumaron en las últimas semanas a la base oficialista en el Congreso.

El magistrado también tuvo a su favor el ser procedente de la región noreste de Brasil, la mas pobre del país, la segunda más poblada y la única en donde Bolsonaro tuvo menos votos que la oposición en las elecciones presidenciales de 2018.

Actualmente no hay ningún magistrado procedente del noreste en la máxima corte.

Desde que el líder ultraderechista dio a entender que podría escoger a Marques se multiplicaron en las redes sociales las críticas al magistrado por parte de grupos conservadores y religiosos que apoyan a Bolsonaro.

Los seguidores del líder ultraderechista esperan que el capitán de la reserva del Ejército aproveche las indicaciones que podrá hacer para miembros del Supremo para darle un perfil más conservador a la máxima corte, la mayoría de cuyos magistrados fue sugerida por los entonces presidentes izquierdistas Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).

En julio del año pasado el mandatario dijo que recomendaria a un magistrado "terríblemente evangélico" para el Supremo, así como sus antecesores optaron por llevar a la máxima corte a representantes de los negros y las mujeres.

Marques fue nombrado en 2011 como miembro del Tribunal Regional Federal de la Primera Región por Roussef luego de que su nombre fuera propuesto por gremios de abogados. Antes de llegar al tribunal de segunda instancia se desempeñaba como juez del Tribunal Regional Electoral del estado de Piauí.

Natural de la ciudad norestina de Teresina, el jurista ejerció como abogado por 15 años y formó parte de la Comisión Nacional de Derecho Electoral y Reforma Política del Colegio de Abogados de Brasil (OAB).

El magistrado se formó en derecho en la Universidad Federal de Piauí y se especializó en derecho tributario en la Universidad Federal de Ceará.

Tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Lisboa (Portugal) y un doctorado de la Universidad de Salamanca (España).