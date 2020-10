Bielorrusia crea una "lista negra" en respuesta a las sanciones de la Unión Europea

Lazos blancos y rojos, colores de la protesta contra el presidente bielorruso Alexandr Lukashenko, colgados cerca de la rebautizada "Plaza de los cambios" en Minsk, Bielorrusia. EFE/Anna Volinets

Minsk, 2 oct (EFE).- Bielorrusia creó hoy una "lista negra" que incluye a funcionarios europeos en respuesta a las sanciones impuestas la víspera por los líderes de la Unión Europea (UE) a cuarenta personas vinculadas a la represión de los manifestantes bielorrusos tras las pasadas elecciones presidenciales.

"En vista de las sanciones impuestas por la UE a una serie de funcionarios bielorrusos, a partir de hoy entra en vigor una lista de sancionados a modo de respuesta. En correspondencia con la práctica diplomática establecida no publicaremos esta lista", informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia en un comunicado.

La diplomacia bielorrusa acusó a los líderes comunitarios de "apartar a su vecino, Bielorrusia".

"Las sanciones fueron impuestas para castigarnos porque Bielorrusia no aceptó una serie de ultimátum, que no aceptaría ningún Estado soberano que se respete", adujo el Ministerio.

Minsk afirmó que siempre estará en contra de la confrontación, "tanto verbal como de hechos", pero alertó que como Estado soberano responderá "decididamente, aunque no sin pesar" a las "acciones inamistosas", con el fin de "proteger de modo natural nuestros intereses nacionales".

Además, Exteriores advirtió de que, si la UE continúa implementando nuevas sanciones, esto podría conducir "a la salida de Bielorrusia de los programas y proyectos conjuntos, ajustes del nivel y forma de la presencia diplomática, incluyendo la decisión sobre la pertinencia de mantener las relaciones diplomáticas".

Los líderes de la UE acordaron este jueves sancionar a Bielorrusia por reprimir a la oposición democrática, tras vencer las reticencias de Chipre y Grecia, que condicionaban en apoyo de sanciones contra Minsk a la aplicación de sanciones contra Turquía por las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo Oriental.

Otros socios como Canadá y el Reino Unido han decretado la congelación de activos del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, por lo que los Veintisiete tenían presión para conseguir la unanimidad y esquivar el veto.

La UE no reconoce los resultados de las elecciones bielorrusas del pasado 9 de agosto en las que Lukashenko, en el poder desde hace 26 años, fue reelegido para su sexto mandato.

Desde los comicios presidenciales, considerados fraudulentos por la oposición y Occidente, miles de bielorrusos protestan en las calles de varias ciudades del país, mientras que el Gobierno recurre a la represión.