Biden, negativo al covid-19, retoma su campaña a la Casa Blanca

Amplía con anuncio sobre el viaje a Michigan, comentario de Chris Wallace y datos sobre el contagio ///Wilmington, Estados Unidos, 2 Oct 2020 (AFP) - El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, resultó negativo en la prueba de covid-19 y retomó su campaña el viernes, tres días después del debate con su rival, el presidente Donald Trump, quien contrajo la enfermedad.El exvicepresidente de Barack Obama, de 77 años, decidió mantener un viaje programado a Michigan, un estado clave en la puja con el mandatario republicano.El diagnóstico positivo de Trump, de 74 años, conocido después de que su asistente Hope Hicks resultara contagiada, ha sacudido la carrera presidencial cuando falta un mes para la jornada electoral del 3 de noviembre.Biden aventaja a Trump en la intención de voto a nivel nacional por 7,2 puntos porcentuales, según el promedio de RealClearPolitics.Este viernes el exvicepresidente tiene previsto visitar Grand Rapids, una ciudad en Michigan donde ganó Trump en 2016, informó su equipo de campaña.El médico de Biden, Kevin O'Connor, dijo que el candidato y su esposa Jill se habían sometido el viernes a pruebas de PCR para covid-19 "y no se detectó covid-19"."Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de covid", anunció Biden. "Espero que esto sirva como recordatorio: usen una máscara, mantengan la distancia social y lávense las manos", añadió.Más temprano, Biden había deseado a su adversario y a la primera dama, Melania Trump, también contagiada, una "pronta recuperación"."Vamos a seguir rezando por la salud y la seguridad del presidente y de su familia", dijo en Twitter en un mensaje en nombre suyo y de su esposa.Los Trump y los Biden estuvieron juntos el martes en Cleveland, Ohio, para el primer debate de los tres previstos en este tramo de la contienda. Entonces, el presidente volvió a burlarse, como suele hacer, de las precauciones tomadas por su oponente ante el nuevo coronavirus."Yo no uso máscaras como él", dijo Trump sobre Biden. "Cada vez que lo ves, tiene una máscara. Podría estar hablando a 200 pies de distancia (unos 60 metros) y aparece con la máscara más grande que he visto"."Las máscaras hacen una gran diferencia", exclamó Biden, y recordó que el director de la agencia federal de salud CDC, Robert Redfield, las recomendó decididamente.Esa noche ninguno de los dos llevaba tapaboca, pero estaban colocados en el escenario de manera que respetaran el distanciamiento físico. Todos en la sala habían dado negativo. Los familiares de Trump llegaron enmascarados, como los de Biden, pero luego se quitaron las máscaras, contó el viernes el periodista moderador del duelo, Chris Wallace.Una persona infectada con covid-19 puede tardar varios días en dar positivo. Generalmente, empieza a contagiar dos días antes de la aparición de síntomas.Con más de 207.000 muertos y 7,2 millones de contagios, Estados Unidos es el país más afectado del mundo por el nuevo coronavirus, declarado pandemia global en marzo.elc-ad/lp