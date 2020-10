Biden da negativo por covid tras proximidad a Trump en el debate

(Bloomberg) -- El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, dieron negativo por covid-19 el viernes, dijo su médico en un comunicado, después de haber estado expuestos al presidente Donald Trump durante el debate del martes.

Los Biden fueron sometidos a pruebas el viernes temprano tras ver la información en los medios de que Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron diagnosticados con el virus.

“El vicepresidente Joe Biden y la Dra. Jill Biden se sometieron hoy a pruebas de PCR y no se detectó la presencia de covid-19”, señaló el Dr. Kevin O’Connor, médico de los Biden, en un comunicado emitido por la campaña.

La campaña de Biden estaba esperando los resultados de las pruebas antes de decidir si realizarían los eventos planificados para el viernes en Michigan para la campaña.

