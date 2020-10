Asesora cercana a Trump da positivo por coronavirus

En la imagen, Hope Hicks, una de las asesoras más cercanas al presidente de Estados Unidos. EFE /EPA /KEVIN DIETSCH

Washington, 1 oct (EFE).- Hope Hicks, una de las asesoras más cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo por coronavirus, según informaron este jueves medios estadounidenses.

Hicks, de 31 años, viajó este miércoles junto a Trump en el avión presidencial Air Force One a Minesota, donde el mandatario tenía un mitin de campaña. También viajaron juntos el martes a Cleveland para el debate presidencial y el sábado a Pensilvania a otro mitin.

A Hicks se la vio sin mascarilla en distintos momentos de estos viajes, lo mismo que a Trump, que no usa tapabocas en público.

Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo en un comunicado en el que no se refirió directamente al positivo de Hicks que "el presidente se toma muy en serio su salud, la de todos los que le rodean y la del pueblo estadounidense".

La Casa Blanca tampoco aclaró cuándo fue la última vez que Trump se hizo una prueba de coronavirus.

Hicks es la persona más próxima al mandatario estadounidense que ha dado positivo por coronavirus hasta la fecha, aunque varios funcionarios en la Casa Blanca se han infectado con anterioridad, incluida Katie Miller, la portavoz del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.

Hicks fue la portavoz de la campaña presidencial de Trump en 2016 y tras la llegada del mandatario al poder se incorporó como funcionaria en la Casa Blanca, donde llegó a ocupar el cargo de directora de Comunicación, que dejó en 2018.

En febrero de este año, sin embargo, el gobernante la incorporó de nuevo a su equipo, esta vez como asesora.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia con 7.276.938 casos confirmados de la COVID-19 y de 207.771 fallecidos, según los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins.