Armenia/Azerbaiyán.- Francia alerta de la amenaza de una "internacionalización" del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Francia ha alertado este viernes contra la amenaza que supone la "internacionalización" del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en la región de Nagorno Karabaj, autoproclamada independiente y respaldada por las autoridades armenias.



El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha trasladado esta preocupación a sus homólogos armenio y azerí, Zohrab Mnatsakanian y Djeyhun Bayramov, respectivamente, en sendas conversaciones telefónicas mantenidas durante la jornada.



"Durante estas discusiones he expresado una vez más la urgente necesidad de garantizar un fin de las hostilidades, de forma inmediata y sin condiciones previas", ha dicho. "He advertido a mis interlocutores de la advertencia de que el conflicto sea internacionalizado", ha agregado.



Durante la jornada, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha reiterado su respaldo a Azerbaiyán y ha confiado en que las fuerzas de su aliado sigan combatiendo hasta recuperar por completo la región. Además, ha recalcado que Ankara apoya a su "amigo y hermano Azerbaiyán de todas las formas posibles" y seguirá haciéndolo en el futuro.



Por ello, Le Drian ha recalcado que la continuación de los combates "sólo incrementará el número de víctimas particularmente civiles, los costes materiales y humanos en ambas partes y la amenaza de una escalada incontrolable entre Armenia y Azerbaiyán".



Le Drian ha subrayado además la determinación de Francia, como copresidente del Grupo de Minsk, para jugar un papel "imparcial" a la hora de lograr un fin de las hostilidades y el reinicio de "negociaciones sustanciales sin condiciones previas".



"Por último, he dado las gracias a mis interlocutores por sus respectivas contribuciones a la evacuación médica en marcha de los dos periodistas de 'Le Monde' heridos ayer en Nogorno Karabaj", ha remachado el ministro de Exteriores francés.



El Ministerio de Exteriores de Armenia ha expresado este mismo viernes su disposición a entablar conversaciones en el marco del llamado Grupo de Minsk de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) con vistas a restablecer el alto el fuego en Nagorno Karabaj, escenario de violentos combates desde el domingo con las fuerzas de Azerbaiyán que han dejado decenas de muertos.



Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; y de Francia, Emmanuel Macron, unieron sus voces el jueves para instar a las autoridades de Azerbaiyán y Armenia a cesar de forma "inmediata" los combates.



Asimismo, conminaron a Ereván y Bakú a "comprometerse cuanto antes a retomar las negociaciones de fondo, de buena fe y sin condiciones", para tratar de resolver las recurrentes disputas en torno a Nagorno Karabaj.



Por parte azerí no ha habido aún una respuesta al llamamiento al diálogo del Grupo de Minsk. Su presidente, Ilham Aliyev, se ha mostrado reacio a entablar conversaciones. "Como sabemos, existe un mecanismo internacional para las conversaciones", sostuvo este miércoles, en alusión al citado grupo. "Desgraciadamente este mecanismo no ha conseguido resultados por eso creo que en la situación actual, los llamamientos al diálogo son inadecuados", recalcó.



La antigua provincia autónoma soviética intentó independizarse de Azerbaiyán por primera vez en 1988, lo que provocó graves enfrentamientos étnicos en la región. Más de un millón de civiles abandonaron sus hogares y miles de personas murieron en el conflicto hasta que se alcanzó un alto el fuego en 1994, con las fuerzas armenias y de Nagorno Karabaj manteniendo el dominio de la mayor parte de la provincia y de amplias zonas colindantes de Azerbaiyán.