Antonio Puertas, de Primera Andaluza a Europa a base de goles

El Granada hizo historia al clasificarse para la fase de grupos de la Liga Europa en su primera participación continental tras vencer por 1-3 al Malmoe sueco. EFE/EPA/Andreas Hillergren

Granada, 2 oct (EFE).- El Granada hizo historia este jueves al clasificarse para la fase de grupos de la Liga Europa en su primera participación continental tras vencer por 1-3 al Malmoe sueco en un partido marcado por la gran actuación de Antonio Puertas, un futbolista hasta hace muy poco casi desconocido que es el mejor ejemplo de la progresión del equipo andaluz en los últimos años.

Antonio Puertas tiene en su poder desde la pasada temporada un registro del que pocos futbolistas pueden presumir, ya que ha conseguido goles defendiendo la elástica del Granada en cinco categorías del balompié español.

Antes de ser goleador con el primer conjunto rojiblanco en Primera y Segunda División, marcó tantos con el principal filial, el Recreativo Granada, en Primera Andaluza, Tercera División y Segunda B.

Le faltaba marcar con el Granada en Europa y lo hizo en el momento idóneo, cuando su equipo se jugaba a un solo partido y en el complicado campo del Malmoe poder firmar un nuevo hito histórico: su clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa.

Pese a que su inicio de temporada había sido irregular y el brasileño Robert Kenedy parecía haberle relegado a la suplencia, el técnico Diego Martínez apostó por él en Suecia al formar con un once íntegramente compuesto por jugadores de la plantilla que la pasada campaña logró de forma brillante la séptima posición en LaLiga Santander.

El Granada mostró ante el Malmoe que nada en su exitosa trayectoria de los últimos meses es fruto de la casualidad y firmó un partido serio y eficiente, en el que dominó, no se dejó amedrentar por la dureza de los nórdicos y venció con autoridad por 1-3.

Antonio Puertas acudió a su cita con el gol también en Europa y mostró el camino hacia la fase de grupos con una actuación sobresaliente, ya que dio la asistencia del 0-1 al venezolano Darwin Machís tras firmar una gran acción individual, y marcó el vital 1-2 en una jugada en la que demostró su oportunismo.

El atacante almeriense es el perfecto ejemplo de lo que es este Granada, un equipo con todas las letras formado por hombres más que por nombres, muchos de ellos currantes del fútbol que han tenido que escalar en el mundo de este deporte a base de mucho trabajo y pocas alegrías.

Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Carlos Neva, Ángel Montoro o el propio Antonio Puertas, todos ellos son futbolistas básicos ahora en el cuadro andaluz que van a pasear su nombre junto al del Granada por estadios de Europa pese a que hace un par de campañas o no habían jugado en Primera o lo habían hecho de forma casi simbólica.

No pocos aficionados recuerdan en estos días de gloria futbolística que el Granada estaba hace sólo quince años en Tercera, o que incluso hace menos tiempo estuvo a un paso de desaparecer. Por eso disfrutan del presente pero sin olvidar nunca las penurias del pasado.

De la misma forma, Antonio Puertas marcaba goles hace nueve años con la camiseta rojiblanca horizontal en Primera Andaluza y ahora lo hace con el mismo club en competición europea después de que Diego Martínez haya sacado en las últimas campañas la mejor versión de él.

No se quieren quedar aquí, ni el equipo ni el futbolista. Ambos desean seguir alcanzando, de la mano y a base de goles, unas cotas que hace poco tiempo eran inimaginables pero que ya no son un sueño sino una realidad. Nadie sabe dónde está el límite del almeriense ni tampoco el de este histórico Granada de Diego Martínez.