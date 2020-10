Afectadas cáncer mama HER2+ viven más si antes de operar se usan dos fármacos

Prueba radiológica de mama. EFE/Chema Moya/Archivo

Barcelona, (España) 2 oct (EFE).- Las pacientes con el tipo de cáncer de mama HER2+ viven más tiempo si se les suministran dos fármacos antes de la cirugía y consiguen eliminar el cáncer totalmente, según un estudio en el que han participado 455 mujeres.

Así lo indican los datos finales de un ensayo clínico aleatorio de lapatinib y trastuzumab suministrados antes de la cirugía en pacientes con cáncer de mama HER2+ en estadio inicial, que forman parte del estudio internacional NeoALTTO BIG-06, que se ha alargado durante nueve años y en el que estaba integrado el investigador italiano Paolo Nuciforo.

Nuciforo, que desarrolla su trabajo en España, en el Instituto de Oncología de Vall d'Hebron, de Barcelona, ha explicado que las mujeres sin señales de enfermedad residual tras el tratamiento (lo que se conoce como respuesta patológica completa, o pCR en sus siglas inglesas) sobrevivían más tiempo sin recaer en la enfermedad que las pacientes que sí tenían enfermedad residual.

Estas conclusiones las ha dado a conocer Nuciforo en rueda de prensa durante la celebración del XII Congreso Europeo de Cáncer de Mama, que este año se hace en formato virtual debido a la pandemia.

La diferencia de respuesta patológica completa era más probable en el caso de las mujeres que habían recibido los dos fármacos antitumorales a la vez, y no por separado.

Paolo Nuciforo ha indicado que "las pacientes que lograron la pCR tenían una supervivencia a largo plazo significativamente mayor que las que no".

Aunque la tasa de supervivencia general no difiriese significativamente entre los tres grupos de tratamiento, casi el doble de pacientes lograba una respuesta patológica completa si habían recibido ambos fármacos (el 51,3 %) en comparación a las que habían recibido solo uno de ellos (el 27,1 %), ha precisado el investigador.

El HER2 positivo es un tipo de cáncer de mama que da positivo en una proteína denominada "receptor del factor de crecimiento epidérmico 2" (HER2, en inglés), que estimula el crecimiento de las células tumorales.

Aproximadamente uno de cada cinco cánceres de mama son de este tipo, una forma agresiva de la enfermedad.

Con el desarrollo del trastuzumab y otros fármacos que bloquean la señalización de HER2, como el lapatinib, el pronóstico de la enfermedad ha mejorado, ha indicado el investigador.

El ensayo NeoALTTO BIG-06 reclutó a 455 mujeres con cáncer de mama HER2 positivo en estadio temprano para recibir como tratamiento trastuzumab o lapatinib, solos o combinados, como neoadyuvantes (suministrados además de otra terapia, en este caso, cirugía).

Tras la operación quirúrgica, a las pacientes les suministraron tres ciclos de quimioterapia seguidos de 34 semanas de terapia neoadyuvante con uno solo de los medicamentos o los dos.

Con una mediana de 9,7 años de seguimiento, no había señales de recaída del cáncer en el 69 % de las pacientes que recibieron ambos fármacos, en el 65 % de las que solo recibieron trastuzumab y en el 63 % de las que solo recibieron lapatinib, unas estadísticas que los investigadores consideran que no resultan significativas estadísticamente.

Al comparar a las mujeres que habían logrado la respuesta patológica completa con las que no, independientemente del grupo de tratamiento, los investigadores vieron que tanto la supervivencia libre de enfermedad como la supervivencia general eran mejores en las mujeres con respuesta completa que las que no.

De las primeras, un 77 % había sobrevivido sin enfermedad nueve años, frente al 61 % de las segundas.

"Los resultados de este análisis demuestran que las pacientes que logran la respuesta patológica completa tienen más probabilidades de sobrevivir a largo plazo que las que no. Y esto valida la respuesta patológica completa como un indicador temprano de la evolución a largo plazo del cáncer HER2+, además de ayudar a los médicos a decidir qué tratamiento es mejor", ha considerado Nuciforo.