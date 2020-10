ACS negocia vender a Vinci su negocio industrial y se dispara un 18 % en bolsa

En la imagen, sede de ACS en Madrid. EFE/MONDELO/re/Archivo

Madrid, 2 oct (EFE).- ACS ha recibido una oferta no vinculante por parte del grupo francés Vinci para adquirir la división industrial del grupo español (Cobra), cuya cabecera es ACS Servicios Comunicaciones y Energía, y que en función de la misma arroja un valor de empresa de alrededor de 5.200 millones de euros.

Tras este anuncio, las acciones de ACS se han disparado en bolsa más del 18 %, la mayor subida del IBEX 35, hasta los 22 euros. No obstante, en lo que va de año, los títulos de la compañía han perdido cerca del 33 % de su valor.

Por su parte, las acciones del grupo galo se revalorizaban en la Bolsa de París, casi una hora y media después de la apertura del mercado, un 1,62 %.

En concreto, del importe que se deduce de la propuesta de Vinci, que ha sido examinada por el consejo de administración de ACS y que se produce en un contexto marcado por la pandemia, 2.800 millones se pagarían como mínimo en metálico.

La diferencia podrá abonarse en acciones de Vinci o en metálico, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el grupo que preside Florentino Pérez, que es a su vez el primer accionista con un 12,7 %.

La operación incluiría, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones y proyectos principalmente de energía, así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable, unas actividades que representaron en 2019 una cifra de negocios cercana a los 6.300 millones de euros.

El cierre de la operación, avanzada por el diario Cinco Días, queda condicionado a un proceso de revisión (due diligence) que se hará en los próximos meses.

Este proceso incluirá el examen de las actuaciones necesarias para la segregación de las actividades que no se venderían a Vinci, entre las que se encuentran Zero-E (empresa creada el pasado año y que concentra la cartera de activos renovables del grupo) y 15 concesiones.

De hecho, antes de la pandemia, los planes de ACS pasaban por cerrar la venta de la cartera de activos renovables de Zero-E, entera o por paquetes, entre finales de 2019 o principios de 2020.

Asimismo, la operación de venta a Vinci será sometida a las autorizaciones reglamentarias necesarias, particularmente en materia de competencia.

Los términos definitivos de esta operación se plasmarán de común acuerdo en el oportuno contrato al final del proceso de revisión.

El área de Servicios Industriales de ACS es una de las "joyas de la corona" del grupo con proyectos en 60 países, un beneficio de 600 millones, un ebitda cercano a los 700 millones y una cartera de 10.000 millones a cierre de 2019.

Dentro del negocio industrial de ACS, integrado por varias empresas, destaca con especial relevancia Cobra, que a cierre de 2019 obtuvo unas ventas de 4.205 millones de euros, el 66 % provenientes del área internacional y que entre otros contratos significativos participa en el AVE saudí entre Medina y La Meca.

La compañía, con más de 75 años de experiencia en todos los campos relacionados con la ingeniería, la instalación y el mantenimiento industrial de infraestructuras, cuenta con 36.068 empleados (el 60 % trabajando fuera de España), una cartera de 6.147 millones a cierre del pasado año -el 82 % internacional- y presencia en más de 60 países.

Fundada en 1944, Cobra dio el salto internacional en 1978, y por áreas de negocio, América es con diferencia el primer país por volumen de ingresos con 2.323 millones y España el segundo con 1.413 millones. A continuación se situó el resto de Europa, que representó en 2019 unos ingresos de 282 millones, África con 94 millones y Asia Pacífico con 93 millones.

La compañía presta servicios en distintas áreas de negocio: redes eléctricas, gas, agua, comunicaciones, servicios auxiliares, montajes industriales, instalaciones ferroviarias, gestión de infraestructuras, mantenimiento, proyectos de oil & gas o de medio ambiente.

Recientemente, a mediados de septiembre, ACS cerró la venta a Galp del 75 % del capital de la sociedad que concentra sus participaciones en proyectos de energía fotovoltaica en España. En virtud de esta operación, la petrolera portuguesa hace un desembolso de 325,5 millones de euros, aunque la operación reportará un beneficio de 330 millones a ACS por el valor de empresa (que incluye deuda).