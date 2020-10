Wikileaks.- La Justicia británica emitirá sentencia sobre el caso de extradición de Assange en enero de 2021

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La jueza británica Vanessa Baraitser, que se encuentra al frente del caso de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, ha informado este jueves de que la sentencia sobre el proceso se emitirá el 4 de enero de 2021.



La fecha ha sido anunciada al final de la vista judicial celebrada en el Tribunal Central Penal, más conocido como Old Bailey de Londres.



El famoso programador y activista seguirá hasta entonces bajn prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, según ha informado la jueza. Así ha finalizado la fase inicial del juicio de extradición en su contra, que comenzó en febrero de 2019 en un juzgado de Belmarsh y se retomó el 7 de septiembre en el Old Bailey, según informaciones de la cadena de noticias BBC.



Está previvsto que la jueza dicte sentencia "a las 10.00 de la mañana del 4 de enero del nuevo año" en el histórico tribunal londinense. La defensa de Assange dispone de cuatro semanas para preparar las conclusiones de sus argumentos, que entregará por escrito a la magistrada a mediados de noviembre.



Los abogados del Estado, que representan a Estados Unidos en el proceso, tendrán otras dos semanas adicionales para ultimar su respectivo alegato.



El periodista e informático australiano, de 49 años de edad, está citado a comparecer por videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster el 29 de octubre, en una sesión rutinaria.



"No se espera que suceda nada especial", ha admitido Baraitser antes de indicar que probablemente se ausentará de dicha vista.



La Justicia estadounidense reclama a Assange para juzgarle por conspiración y espionaje, entre otros delitos. Ambas partes podrán recurrir la decisión que tome la jueza en un pulso que podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.