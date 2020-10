VÍDEO:'Cultura Portugal' celebra su 18 edición más 'Conectados' que nunca y con una "gran cantidad de actividades"

28/09/2020 El Embajador de Portugal en España, João Mira-Gomes, durante una entrevista con Europa Press en la Embajada de Portugal, en Madrid (España) a 28 de septiembre de 2020. POLITICA Oscar J. Barroso / Europa Press



La cultura portuguesa vuelve a inundar un año más las calles, teatros y salas de toda España, ya que la muestra 'Cultura Portugal' cumple este año su mayoría de edad y lo va a celebrar, como indica su lema, más 'Conectados' que nunca.



En declaraciones a Europa Press Televisión, el embajador de Portugal en España, João Mira-Gomes, ha señalado que "aunque podemos estar conectados por streaming, es mucho mejor estar conectados personalmente con la gente". Una motivación que ha hecho que pese a "este contexto tan raro", la muestra haya arrancado "afortunadamente" de manera presencial con el Festival de Fado en Madrid.



En este sentido, el embajador ha destacado la importancia de seguir realizando este tipo de eventos culturales "por dos motivos". "El primero es dar a conocer la cultura portuguesa en España. El segundo es lanzar un mensaje a la gente, diciendo que, con todo el cuidado, tenemos que seguir haciendo lo que nos gusta", ha afirmado.



En esta 18 edición, según ha explicado el consejero de Cultura de la Embajada de Portugal en Madrid y director de 'Cultura Portugal', Pedro Berhan da Costa, la gran novedad "son las circunstancias de la pandemia" ya que "esta muestra es toda una continuidad de lo que hemos hecho en anteriores ediciones, una muestra lo más amplia posible con gran cantidad de actividades".



En concreto, 'Cultura Portugal' cuenta con más de una veintena de eventos en Madrid que conforman un programa "diversificado" que incluye entre sus áreas temáticas, música, literatura, cine, o circo, todas ellas bajo un sello "de calidad". "Es una muestra que está organizada por la Embajada y es importante la calidad. Intentamos que esa calidad pueda ser una mezcla de artistas consagrados, con un nombre, y artistas jóvenes con un gran potencial de crecimiento", ha explicado el consejero de Cultura.



Este año, entre las actividades destacan varias en homenaje a los 100 años de nacimiento de la conocida artista Amália Rodrigues. Así, el Festival de Fado de Madrid en el Teatro Real, le rindió tributo mediante una exposición junto a varias proyecciones y conferencias que finalizaron con la actuación de las artistas Fábia Rebordão, Ana Moura y Cuca Roseta.



Sin embargo, el área de música es "una parte muy fuerte" de la muestra, según Berhan da Costa, y dará a conocer "no solo fado". "La música en Portugal, para mi opinión, no es solo fado, también hay otros géneros musicales". Los asistentes podrán descubrir estos otros géneros con actuaciones como la de la 'Orquesta Sin Fronteras', dirigida por Martim Sousa Tavares y con integrantes de ambos países, con el objetivo de poner en valor la cooperación e integración transfronteriza.



Siguiendo este hilo, el embajador ha explicado la importancia de "desarrollar una estrategia común transfronteriza", como objetivo de la cumbre que tendrá lugar entre España y Portugal. Por este motivo, 'Cultura Portugal' "tendrá lugar en otras ciudades, no solamente en Madrid". "Se celebrará también en Sevilla, Barcelona, o en Vigo, entre otros sitios. Conectados y además descentralizados", ha asegurado João Mira-Gomes.



En lo relativo al cine, la cineasta Regina Pessoa, ofrecerá al público una clase magistral sobre el proceso de creación de sus obras, en una sesión donde también se proyectarán varios de sus cortometrajes como 'Tio Tomás, a contabilidades dos dias'; 'Kali, o pequeno vampiro'; 'História trágica com final feliz' y 'A noite'.



La literatura contará entre sus exponentes con Lídia Jorge, conocida escritora y ganadora del Premio de Literatura de la Feria del Libro de Guadalajara 2020. Será una de las participantes de esta edición, con varias actividades en Madrid y Oviedo que incluyen encuentros para conversar sobre literatura.



En cuanto a las medidas sanitarias que han llevado a cabo para asegurar que esta muestra se realice con seguridad, el director de 'Cultura Portugal' ha explicado que se siguen "de manera muy estricta las recomendaciones y órdenes del ministerio de Sanidad de España". Todo ello, con el objetivo de que los españoles estén "más conectados con la cultura portuguesa" y para dar a conocer "las diferencias" entre ambos países.



