Venezuela.- Maduro acusa a Guaidó de colaborar con EEUU para dejar a Venezuela sin gasolina

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela ha acusado este miércoles al líder opositor Juan Guaidó de colaborar con el Gobierno de Estados Unidos para dejar sin gasolina al país, después de que tres buques petroleros fueran requisados por Washington.



"Está llegando del exterior lo que compramos para el mes de octubre y estamos haciendo compras para los meses sucesivos, a pesar de que el Gobierno gringo, apoyado y auspiciado por Guaidó confiscó tres barcos con tres millones de barriles de gasolina, que era la gasolina para el mes de septiembre", ha asegurado Maduro.



El buque petrolero 'Fortune' ha atracado este miércoles en Venezuela procedente de Irán, un día después de que el petrolero 'Forest' llegara también con combustible a bordo.



Ambos barcos han llegado al puerto de El Palito, en el estado de Carabobo, si bien está previsto que un tercer buque atraque en el país el próximo 4 de octubre. Este último petrolero, el 'Faxon', completará la entrega de unos 820.000 barriles de gasolina para la petrolera estatal PDVSA.



En una comparecencia televisada, Maduro ha explicado que esta situación se ha producido mientras el país intenta remontar la recuperación de la situación de las refinerías de Venezuela, con las que el Gobierno, ha incidido, pretende producir toda la energía y los hidrocarburos que el país necesite.



"Venezuela está produciendo todo lo que necesita para el consumo interno, se han levantado ya dos refinerías, a pesar de los brutales ataques y conspiraciones", ha insistido Maduro durante su intervención.



"Se llevaron los barcos a propuesta de la rata peluda", ha dicho el presidente venezolano en referencia a Guaidó. "Robaron la gasolina y la vendieron en el mercado. ¿Quién agarró esos reales que hemos pagado nosotros en nombre del Estado?", se ha preguntado.



Maduro ha hecho referencia con estas palabras al embargo de tres buques petroleros iraníes enviados a Venezuela por Teherán, que Estados Unidos interceptó en el mes de agosto. En mayo, otros cinco buques atracaron en el país con gasolina utilizada posteriormente en sus estaciones de servicio.



Desde que comenzó septiembre, los residentes en Venezuela se han visto, por segunda ocasión este año, afectados por una fuerte escasez de gasolina, que ha provocado el cierre parcial de algunas estaciones de servicio de Caracas, así como la clausura total de muchas de ellas en diferentes estados.



Las conspiraciones de las que habla Maduro no son más que las sanciones que desde 2017 viene imponiendo Washington al país y a su tambaleante economía, afectando directamente el abastecimiento de gasolina, ya que restringe la capacidad de PDVSA para importar combustible de los mercados internacionales.



Pese a ser el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, tras años de mala administración y sanciones económicas, PDVSA no puede abastecer de gasolina al país, lo que no solo dificulta los traslados sino que pone en peligro el transporte de alimentos y medicinas.



Los esfuerzos por aislar al Gobierno de Nicolás Maduro también han llevado a un estrechamiento de los lazos entre Irán y Venezuela dado que la mayoría de las compañías petroleras y navieras internacionales evitan relacionarse con el país por temor a sufrir las represalias de Washington.