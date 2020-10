Venezuela.- Casado mantiene este viernes una reunión telemática con Guaidó y se verá en el Congreso con representantes venezolanos

23/02/2019 Casado traslada por teléfono su apoyo a Guaidó: "Nos tienes a tu lado. Viva Venezuela libre" POLÍTICA TWITTER PABLO CASADO



La cita es a iniciativa de Guaidó, que quiere dar las gracias a los grupos que pactaron texto por la democracia: PP, PSOE, Vox, Cs y PNV



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, mantendrá este viernes una reunión telemática con Juan Guaidó, a quien España reconoce como presidente encargado de Venezuela, y se verá también en el Congreso de los Diputados con representantes venezolanos, incluyendo a opositores al régimen de Nicolás Maduro de Francia, Italia y Portugal, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado en esRadio que Casado "se ve mañana con Guaidó" porque "sabe" que el Partido Popular es "muy activo en la defensa de las libertades y la democracia en Venezuela".



Fuentes venezolanas consultadas por Europa Press han detallado que la reunión es una iniciativa del propio Juan Guaidó, que quiere expresar personalmente su agradecimiento a todos los grupos políticos españoles que, la semana pasada, acordaron en el Congreso una proposición no de ley (PNL) llamando a restaurar la democracia en Venezuela.



Así, las fuentes han añadido que se han cursado invitaciones para reunirse a todos los partidos que participaron en ese consenso, que fueron PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y PNV. El PP ha sido el primero en poner fecha y las reuniones con los demás, y su formato, dependerán de la agenda de todos.



La aprobación de esa PNL en el Congreso quedó ensombrecida porque, ese mismo día, el consenso saltó por los aires en Bruselas, donde el PPE denunció la decisión del alto representante, Josep Borrell, de enviar una misión diplomática a Venezuela para evaluar la posibilidad de unas elecciones democráticas.



La oficina de Antonio Ecarri, embajador de Guaidó en España, ya difundió este martes en su cuenta de Twitter un vídeo en el que agradece a todos estos partidos su posición de "defender la democracia en Venezuela".



CASADO: NO SE PUEDE DIALOGAR CON UN "RÉGIMEN CRIMINAL"



Ahora, en esta reunión, se prevé que Casado traslade también su rechazo a la misión enviada por Borrell a Venezuela. El líder del PP considera que no se puede dialogar con un "régimen criminal" y la UE debe de seguir rechazando la dictadura de Nicolás Maduro "sin llevar ninguna acción que la homologue".



Esta es la posición que ya trasladó este martes a los 27 embajadores de la Unión Europea. "He mostrado mi rechazo a la misión oculta de Borrell en Venezuela, pues se debe mantener la posición europea contra Maduro", declaró el propio líder del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



Precisamente este martes cargos del PP, Vox y Ciudadanos se sumaron a dirigentes iberoamericanos para pedirle por carta a Borrell que paralice el envío de una misión diplomática a Venezuela para explorar la posibilidad de facilitar un diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, insinuando que actúa también por interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Guaidó ya visitó Madrid el pasado mes de enero y recibió las Llaves de Oro de la capital, así como la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, un galardón creado en 2017, de la manos de Isabel Díaz Ayuso.



En esa visita mantuvo encuentros con Casado y más cargos como el expresidente José María Aznar. En cambio, no le recibió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino con la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.



REUNIÓN ENTRE GARCÍA EGEA Y ZAPATERO



Por otro lado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que también en esa entrevista en esRadio que trasladó la posición de su partido sobre Venezuela al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con el que se reunió después de recibir "una llamada para tener un encuentro".



"Lo que hice fue acudir a la llamada de un expresidente del Gobierno y le conocí", ha revelado, para añadir que en esa reunión le dijo que él se había manifestado contra él cuando era estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones.



Dicho esto, ha señalado que se trató de un "encuentro normal" y ha dicho que él le dijo en privado "lo mismo" que manifiesta públicamente porque considera que el Gobierno de Zapatero "fue el peor junto con el de Pedro Sánchez". "Lo valiente es ir a decirle a la cara lo que uno piensa", ha exclamado.