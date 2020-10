UE.- El Comité Europeo de las Regiones pide traducir las "bonitas palabras verdes en una acción verde real"

30/06/2020 El presidente del Comité de las Regiones de la UE, Apostolos Tzitzikostas, durante la 139ª sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Bruselas, (Bélgica), a 30 de junio de 2020. EUROPA BÉLGICA POLÍTICA EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS



El presidente del Comité Europeo de las Regiones, el macedonio Apostolos Tzitzikostas, ha pedido a los líderes locales y regionales que adopten su propio 'acuerdo verde' para poder traducir las "bonitas palabras verdes en una acción verde real" aunque, para ello, considera necesario que las ciudades y las regiones tengan "acceso directo" para convertir las palabras verdes en acciones verdes".



Así lo ha manifestado en su intervención en la Novena Conferencia de Ciudades y Municipios Sostenibles que se celebra en Mannheim (Alemania), organizada por ICLEI con el apoyo de las instituciones europeas incluido el Comité Europeo de las Regiones (CoR).



En el evento, que principalmente se ha desarrollado de forma virtual, ha participado también el alcalde de Mannheim, Peter Kurz, que ha apoyado el 'Mensaje de Mannheim', una llamada colectiva para que las ciudades y regiones sean socios clave en el camino de la Unión Europea hacia la neutralidad climática y se comprometan a desarrollar Acuerdos Verdes locales.



En concreto, el presidente Tzitzikostas ha hecho un llamamiento a las ciudades y regiones para que se sitúen en el corazón del diseño y en la implantación de los planes de recuperación de la Unión Europea, para asegurar que cada territorio se transforma en más sostenible, inclusivo y resistente al cambio climático.



El presidente del CoR y gobernador de la región central de Macedonia intervino en la Conferencia donde ha llamado a alcanzar la neutralidad climática en 2050 y conducir a un futuro sostenible a los ciudadanos, las regiones y las ciudades, y para ello opina que es necesario ser parte del desarrollo, implantación y monitorización de las políticas de recuperación de la Unión Europea.



"Como gobiernos locales y regionales necesitamos adoptar nuestro propio Acuerdo Verde, dar forma a nuestros propios planes de inversión y de cambio climático y lograr acceso directo a los fondos de la UE para lograr que el Acuerdo Verde sea tangible en nuestras comunidades. Debemos convertir las bonitas palabras verdes en una acción verde real. Si el Acuerdo Verde no se construye y desarrolla con nuestras ciudades y regiones entonces no ocurrirá totalmente", ha manifestado.



Por su parte, el miembro del CoR y Alcalde de Mannheim, Peter Kurz, ha destacado que el 'Mensaje de Mannheim' subraya la importancia de las ciudades y de las autoridades locales como actores clave del futuro de Europa.



"Estamos comprometidos con el diseño de Acuerdos Verdes locales en cooperación con nuestros ciudadanos y voces clave. Deseamos construir las bases fuertes para la implantación del Acuerdo Verde en Europa y acelerar la transformación para lograr unas sociedades neutras en carbono, sostenibles e inclusivas. Sin embargo, el Mensaje de Mannheim también destaca que nosotros no podemos ser meros compañeros de la implantación de los programas, medidas y regulaciones. Queremos estar verdaderamente involucrados en la co-creación del futuro de Europa para el bienestar de los ciudadanos actuales y para las futuras generaciones", ha concluido.