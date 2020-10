Terelu Campos nos cuenta cómo ha salido su última revisión médica y cómo lleva Mila Ximénez su lucha contra el cáncer

01/10/2020 Terelu Campos ha prestado su imagen nuevamente a la campaña solidaria de Ausonia contra el cáncer de mama EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Terelu Campos, muy comprometida con la lucha contra el cáncer, ha prestado su imagen nuevamente a la campaña solidaria de Ausonia. La comunicadora, que ha vuelto al rubio platino con el que estamos acostumbrados a verla después de unos meses con el pelo color naranja, nos ha concedido una sincera entrevista en la nos desvela cómo se encuentra después de tener una revisión médica hace tan sólo unos días, y cómo lleva Mila Ximénez su batalla contra esta maldita enfermedad.



- CHANCE: ¿Nuevo look?



- TERELU: Sí, ya me he puesto rubia otra vez porque me estaban dando mucho la lata mis amigos y mi madre y digo bueno, pues rubia.



- CH: Terelu, campaña contra el cáncer. ¿Te has hecho tus revisiones? ¿Tienes alguna buena noticia que dar?



- TERELU: Sí, me hice la revisión este lunes. Me hice una resonancia magnética y todo ha salido bien. La analítica también está bien así que muy contenta por ese lado y pidiendo a las mujeres que no se olviden, ya sabemos todos que existe el covid, pero existe el cáncer también y que hay que hacerse las revisiones ginecológicas. Hay que pedirle a la sanidad que no pare las revisiones porque es que al final eso puede crear un problema grandísimo. La detención precoz es fundamental para salvarte la vida en un cáncer.



- CH: Ahora estás volcada también en la recuperación de Mila. ¿Cómo la ves?



- TERELU: Bien, la veo bien. Tiene sus momentos, que me parece absolutamente lógico, ¿no? Además, yo quiero que los tenga. Yo le he dicho permítete tener un momento de bajón porque eso te va a hacer tener al día siguiente pues estés mejor. Estamos ya en la recta final, ya sabes que esta semana ha tenido su quimio, y es lógico que en medida de que van siendo más eso es acumulativo y te vas cansando un poquito más, pero yo la veo bien.



- CH: Manda un mensajito a Mila.



- TERELU: Si ya sabes que te amo, si te lo digo todos los días y tú me lo dices a mí. Y que estoy orgullosísima de ti, muy orgullosa de lo valiente que eres, de lo bien que está respondiendo tu cuerpo, que eso es muy importante, y que ya queda poquito, cariño. Ya queda poquito así que hay que darle el último empujón. Te amo. Yo entiendo que quiera ir a trabajar y además es que es buenísimo que vaya a trabajar porque si no se queda en casa.