Tenis.-Muguruza, Bautista, Carreño, Carballés y Badosa se meten en la tercera ronda de Roland Garros

Garbiñe Muguruza, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Roberto Carballés y Paula Badosa se clasificaron este jueves para la tercera ronda de Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, en un día donde se quedaron Albert Ramos y Alejandro Davidovich, y donde el serbio Novak Djokovic continuó arrollador.



En el cuadro femenino de París, siguen adelante Garbiñe Muguruza y Paola Badosa, que sacaron adelante sus enfrentamientos ante la checa Krystina Pliskova (6-3, 6-2) y una oponente de nivel como la estadounidense Sloane Stephens (6-4, 4-6, 6-2).



En una pista Suzanne Lenglen fría y húmeda, la campeona de 2016 cerró su partido en una hora y ocho minutos, y se enfrentará en tercera ronda a la estadounidense Danielle Collins, que superó a la danesa Clara Tauson en dos cómodos sets (2-6 y 3-6).



Ante Kristyna Pliskova, la española y número once del torneo impuso su juego de fondo de pista, se mostró bien en la red y en su servicio y cerró bien las dos mangas, aunque le costó en ambos romper el primer servicio a su rival. Eso sí, mejoró en su saque respecto a su complicadoo estreno, estuvo certera a la hora de atacar (21 golpes ganadores) y menos errática.



El primer set empezó con una rotura a favor de Pliskova, que fue de más a menos. En cuanto Garbiñe engrasó sus piernas y calentó la muñeca, la española se mostró muy superior. Le hizo 'break' a la rival para el 2-4 y ya no tuvo más problemas. En el segundo set, rompió para el 2-3 y encadenó cuatro juegos seguidos para cerrar el duelo.



La hermana gemela de Kristyna, la número 2 del torneo Karolina Pliskova, cayó eliminada en esta segunda ronda ante Jelena Ostapenko (6-4 y 6-2), en una de las sorpresas de la jornada en el cuadro femenino, aunque la letona fue la campeona en la arcilla roja parisina en 2017. Sí pasaron otras cabeza de serie como Petra Kvitova, Sofia Kenin o Aryna Sabalenka.



Garbiñe Muguruza no estará sola porque también sigue firme Paula Badosa, que eliminó a la estadounidense Sloane Stephens, cabeza de serie 29 del torneo, en tres sets (4-6, 6-4 y 2-6). La de Begur (Girona), nacida en Estados Unidos, apeó a su rival siendo firme en su servicio y pese a su mal porcentaje en los puntos de rotura.



Badosa se mete por primera vez en una tercera ronda de un Grand Slam, y lo hizo a costa de un Stephens que fue finalista de Roland Garros en 2018. La catalana, ganadora junior en 2015, sigue rompiendo barreras y se medirá precisamente a Jelena Ostapenko.



BAUTISTA Y CARREÑO SE CITAN, CARBALLÉS APEA A SHAPOVALOV



Además, en el cuadro masculino del 'grande' parisino la jornada también fue positiva con Roberto Bautista, Pablo Carreño y Roberto Carballés pasando de ronda, y Albert Ramos y Alejandro Davidovich quedando eliminados.



De todos ellos, la noticia más grata la dio Carballés, actual número 101 del mundo, que accedió por primera vez en su carrera a una tercera ronda de Grand Slam después de sacar adelante una gran 'batalla' con el joven canadiense Denis Shapovalov.



El tinerfeño eliminó al noveno cabeza de serie en un gran duelo que se llevó por 7-5, 6-7, 6-3, 3-6 y 8-6 tras casi cinco horas. El tenista español tuvo sangre fría para llevarse un partido en el que el norteamericano tuvo saque para adjudicárselo en el quinto con 5-4 y 6-5. Su siguiente obstáculo será otro cabeza de serie, el búlgaro Grigor Dimitrov (18).



Además, habrá un representante seguro de la 'Armada' en octavos ya que se cruzarán en la tercera ronda Roberto Bautista y Pablo Carreño. El castellonense, décimo favorito, empezó perdiendo 1-3 con el húngaro Attila Balazs y luego sólo permitió tres juegos más en todo el encuentro para imponerse 6-3, 6-1, 6-2, mientras que el asturiano, decimoséptimo, se tomó cumplida revancha de la última Copa Davis ante el argentino Guido Pella, al que eliminó con mucha solvencia (6-3, 6-2, 6-1).



En cambio, se quedaron en el camino Alejandro Davidovich y Albert Ramos. El malagueño plantó algo de 'batalla' al ruso Andrey Rublev antes de caer en cuatro sets (7-5, 6-1, 3-6, 6-1), mientras que el catalán no pudo con el húngaro Marton Fucsovics (7-6, 6-3, 7-5) en un duro encuentro que pese al marcador duró tres horas.



Además, el número 1 del mundo y primer cabeza de serie, Novak Djokovic, continuó a gran nivel y superó por la vía rápida al lituano Ricardas Berankis (6-1, 6-2 y 6-2), igual que Stefanos Tsitsipas, cabeza de serie número cinco, que tras los apuros ante Jaume Munar, no dio opciones al uruguayo Pablo Cuevas (6-1, 6-4 y 6-2).