Rusia recibe críticas al asumir control del Consejo de Seguridad

(Bloomberg) -- Miembros europeos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijeron que el envenenamiento del líder de la oposición rusa, Alexey Navalny, plantea una “amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, una incisiva crítica justo cuando Rusia asume el liderazgo temporal del Consejo.

“Pedimos a la Federación Rusa que revele, de manera urgente, completa y transparente, las circunstancias de este ataque y que informe al Consejo de Seguridad al respecto”, escribieron enviados del Reino Unido, Francia, Alemania, Estonia y Bélgica en una carta a la que Bloomberg tuvo acceso.

El tono de la carta, que se refiere a una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, indica que el envenenamiento es un tema que los miembros de la ONU creen que merece ser debatido en el Consejo de Seguridad. Rusia, como presidente del consejo en octubre, puede evitar que eso suceda, pero la disputa refleja la parálisis que ha afectado al panel en una serie de temas, desde el covid-19 hasta Siria.

Nalvany cayó enfermo después de haber sido envenenado por un agente nervioso conocido como novichok, y finalmente fue trasladado en avión desde Rusia hasta Alemania para recibir tratamiento. La canciller alemana, Angela Merkel, visitó hace poco a Navalny, poniendo de relieve su interés en el asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó el jueves a Berlín de emplear una política hostil hacia Moscú basada en “acusaciones, ultimátums y amenazas”.

Navalny acusó a Vladimir Putin de ordenar el ataque contra él, lo que provocó que el Kremlin respondiera, diciendo que el líder de la oposición está siguiendo órdenes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también calificó las acusaciones de Navalny de “infundadas” e “insultantes”.

“Sostengo que Putin está detrás del crimen y no tengo ninguna otra versión de los hechos”, dijo Navalny a la revista alemana Der Spiegel en su primera entrevista con los medios desde el ataque.

Nota Original:Russia Criticized on Navalny as It Takes Security Council Helm

