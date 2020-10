Rifirrafe en las redes entre Rufián y Figo por la "crispación" y Hacienda

El exjugador del Real Madrid y del Barcelona, Luis Figo. EFE/ David Morales Urbaneja/Archivo

Barcelona, 1 oct (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el exfutbolista del FC Barcelona y el Real Madrid Luis Figo han protagonizado este jueves un rifirrafe en las redes sociales, con un cruce de reproches en torno a la "crispación" política y la morosidad con Hacienda.

Figo publicó anoche un tuit en el que se hacía eco de unas palabras de Rufián en el Congreso en las que acusaba al rey Felipe VI de ser un diputado más de Vox: "¿Alguna vez habéis visto a este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? ¡Y además lo que cuesta para todos los españoles! Más productividad y respeto y menos crispación", escribió el exfutbolista portugués.

Más tarde, Rufián replicó con otro mensaje en Twitter: "Lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luís".

Este jueves por la mañana, el rifirrafe ha continuado con otro mensaje firmado por Figo: "¡Para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más! He pagado más a Hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida".

"Porque te tuvieron que obligar, Luís. Deja de dar patadas que no soy César", ha contestado Rufián, en referencia al excentral zaragocista César Jiménez, que tuvo que retirarse tras la lesión que le produjo una entrada del portugués, y en la que ha adjuntado una información de hemeroteca en la que se señalaba que el Tribunal Supremo confirmó una deuda de 2,4 millones de euros del exfutbolista con Hacienda.