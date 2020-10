Rey Felipe.- Vox afirma que no va a situar la figura del Rey en la "refriega política" y ve con "tristeza" la acusación de Rufián

29/09/2020 El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, interviene en la rueda de prensa posterior al registro de una moción de censura contra Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. En Madrid, (España), a 29 de septiembre de 2020. Abascal, que ha decidido registrar esta moción considerándola como "la más justificada de la democracia española", ha incidido que "salvo novedad de última hora o que alguien proponga" otra opción será él mismo el candidato propuesto a la Presidencia del Gobierno. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado este jueves que no va a situar la figura del Rey Felipe VI en la "refriega política" y ha señalado que la formación ve con "tristeza" la acusación del portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, quien situó al monarca como el diputado número 53 de Vox y dijo que Francisco Franco fue "el único que le votó".



En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha invitado a revisar las imágenes de la sesión de control al Gobierno tras las palabras del diputado catalán porque Vox "no hizo escándalo de ello". Así, ha explicado que no están "dispuestos a discutir el Estado Constitucional con aquellos que lo quieren derribar". "Yo ya sé que los separatistas catalanes y ERC quiere acabar con el Estado de Derecho", ha añadido.



En esta línea ha criticado que el Gobierno está haciendo un uso muy partidista de la monarquía parlamentaria y que, bajo este fin, "está intentando sustituir al Rey por una vía de los hechos". En concreto, Espinosa de los Monteros se ha referido al veto del Gobierno al jefe del Estado en la entrega de despachos judiciales a los 69 nuevos jueces que se celebró el pasado viernes.



Sobre los motivos del Ejecutivo, ha criticado que primero dijeran que era por "motivos de seguridad", pero ha advertido de que son más "graves" las razones que argumentó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que apuntaron al mantenimiento del orden público. "Un gobierno que no es capaz de mantener el orden público cuando el Rey acude a una ciudad española tiene dos opciones: cambiar el sistema del orden público o tiene que dimitir", ha agregado.



Al ser preguntado por una posible degradación de la monarquía y que esta pierda valoración entre los ciudadanos al ser defendida por Vox, el diputado ha censurado que dicha afirmación se trata de un "razonamiento marciano" porque si bien "es verdad que el Gobierno ha degradado muchas instituciones", la sociedad valora la monarquía y el ejército "por encima de todo lo demás".



"Lo que hay es una gran brecha de percepción entre una élite periodística y politóloga, que se retroalimenta, y la realidad de los españoles que están en otra batalla", ha apostillado para terminar zanjado que "la monarquía es una garantía de la unidad de España".



VOX "ASUME" SU RESPONSABILIDAD



En otra clave, el diputado ha sido cuestionado por el sentido de presentar una moción de censura a sabiendas de que esta no va a tener apoyos y ha argumentado que "a la vista de que nadie lo hace, Vox asume su responsabilidad". Así, ha considerado que es el momento oportuno de presentarla, porque el hecho de estar atravesando esta crisis del coronavirus "es una situación peor" y, por ello, "hay que deshacerse del Gobierno irresponsable".



"Ha sido un fracaso desde el punto de vista sanitario, económico, con una degradación de las instituciones que está generando incertidumbre", ha criticado. Asimismo, ha sugerido que todas las mociones de censura en la historia de España han provocado "un cambio en el Gobierno al cabo del tiempo".



Sobre los rumores de que esta moción pueda favorecer al PSOE, Espinosa de los Monteros lo ha negado porque, a su juicio, si beneficiara al Gobierno hubiera aparecido en las televisiones públicas y privadas y "se ha visto reducido a un pequeño titular que hay que buscar". "Que esto favorece al gobierno no se lo creen ni ellos", ha aseverado.



También ha instado al PP a que explique "si están dispuestos a presentar una reprobación contra el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de consumo, Alberto Garzón" tras sus declaraciones sobre Felipe VI.