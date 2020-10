¿Qué le parecen a Gloria Mohedano los problemas económicos de su sobrina, Rocío Carrasco?

17/09/2012 Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Rocío Carrasco y Fidel Albiac están atravesando por un complicado momento, y es que tienen serios problemas económicos, según ha desvelado la revista Lecturas. Tanto la hija de Rocío Jurado como su marido deben una gran cantidad de dinero a Hacienda y, si no pagan sus elevadas deudas, podrían perder algunas de sus propiedades - como el chalet en el que la pareja reside en una exclusiva urbanización a las afueras de la capital - que podría ser embargado por el fisco.



Sus tíos Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez, con los que no mantiene ningún tipo de relación y que recientemente se han mostrado muy críticos con Rocío por no querer saber nada de sus dos hijos, Rocío Y David Flores, prefieren ser cautos con los problemas económicos de su sobrina. Muy discreto, el cuñado de Rocío Jurado, que suele hablar en nombre de su mujer por su timidez extrema, afirma que "en esos temas no voy a entrar. No quiero hacer ningún comentario". "No conozco el tema y como no lo conozco no opino", asegura José Antonio, sin querer pronunciarse sobre las deudas de Rociíto, que está pasando por no de sus peores momentos.



Además, el marido de Gloria Mohedano, tras los rumores ya desmentidos por Gloria Camila de que Rocío Carrasco le habría mandado un mensaje, sostiene que "no sé" si la hija de Rocío Jurado intentará un tímido acercamiento con algún miembro de la familia después de años sin hablarse con ninguno de ellos. ¡No te pierdas las declaraciones de José Antonio, más discreto que nunca, al hablar de su sobrina!