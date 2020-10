Portaltic.-Lenovo lanza en España su móvil 'gaming' Legion Phone Duel, para videojuegos en horizontal

01/10/2020 Lernovo Legion Phone Duel. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LENOVO



MADRID, 1 (Portaltic/EP)



Lenovo ha anunciado la disposinibilidad en España de su móvil para 'gaming' Legion Phone Duel, un dispositivo de gama alta con hasta 16GB de RAM y procesador Snapdragon 865 Plus que está optimizado para jugar a videojuegos en orientación horizontal.



De esta manera, el nuevo Lenovo Legion Phone Duel incorpora un mecanismo extraíble en la parte lateral derecha, de forma que se puede jugar en posición horizontal y tener la cámara frontal desplegada al mismo tiempo realizando 'streamings'.



Este dispositivo, que se presentó a nivel internacional el mes de julio, llega ahora a España, donde podrá reservarse desde este jueves 1 de octubre por un precio de 899 euros para la versión de 12+256GB y de 999 euros para el modelo de 16+512GB.



Legion Phone Duel cuenta con una arquitectura con baterías dobles que duran hasta un día completo y un sistema de refrigeración líquida dual para su ventilación, con puerto de carga lateral, así como con conectividad 5G Sub 6 de hasta 2,52 Gb/s.



Asimismo, los jugadores de videojuegos cuentan también con características como un 'joystick' virtual y dos botones de disparo ultrasónico integrados, así como dos motores de vibración multidimensional que proporcionan mayor 'feedback', iluminación LED personalizable, plataforma de gestión de juegos específica (Legion Realm) y asistente (Legion Assistant) .



Sus especificaciones se completan con el procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus -el más potente del mercado en la actualidad, control de detección de movimiento 4D, pantalla FHD AMOLED con Dolby Vision, latencia táctil de 33 ms con una velocidad de muestreo táctil de 240Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y tasa de refresco de 144Hz y dos altavoces frontales con tres veces más potencia que los altavoces estéreo tradicionales con Dirac Audio.



El Lenovo Legion Phone Duel estará disponible en color (azul y negro) con hasta 16 GB de RAM LPDDR5 de capacidad y un almacenamiento de hasta 512 GB UFS 3.1.



Los clientes que realicen sus pedidos a partir del 1 de octubre también se beneficiarán de un paquete especial de reserva, pudiendo elegir entre auriculares con cancelación activa del ruido (ANC) Yoga o el reloj Lenovo Smart Clock con asistente de Google.