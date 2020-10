Philippe Gilbert se perderá Flandes y Roubaix por lesión

Philippe Gilbert. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El belga Philippe Gilbert (Lotto Soudal), uno de los mejores clasicómanos de la historia, se perderá el Tour de Flandes (18 de octubre) y la París Roubaix (25) debido a la lesión en la rótula izquierda que ya le obligó a la retirada en el pasado Tour de Francia.

Gilbert, de 38 años, ganador de todos los monumentos del ciclismo menos la Milán San Remo, y campeón mundial en 2012, ha comentado que tras su lesión en el Tour tal vez volvió "demasiado pronto a la competición", tal vez por un exceso de motivación por volver a las carreras.

"Hice el Tour de Luxemburgo y luego participé en dos otras carreras de un día, pero todavía sentía dolor. Este dolor se hizo más severo durante la primera etapa del BinckBank Tour. Entonces me di cuenta de que no podría estar en mi mejor nivel en el Tour de Flandes y en París-Roubaix ".

Gilbert, ganador de 4 Amstel, 2 Lombardías, Flandes, Roubaix, Lieja y Flecha, entre otros títulos, podría marcarse como próximo objetivo la participación en la Vuelta a España, aunque ya advierte que no quiere asumir riesgos innecesarios.

"Mi primera prioridad es curarme por completo. Todavía tengo muchos objetivos deportivos, para la próxima temporada obviamente, pero quizás también para la presente. Ojalá la participación en la Vuelta a España sea posible, pero al final".

"Ahora mismo eso todavía no es relevante. Lo que importa ahora es una recuperación total", agregó. EFE

soc/og