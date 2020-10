Peseiro llama a Machís, Rincón y Rondón para los duelos ante Colombia y Paraguay

En la imagen, el director técnico de la selección venezolana de fútbol, el portugués José Peseiro. EFE/Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 1 oct (EFE).- El seleccionador de Venezuela, el portugués José Peseiro, difundió este jueves un listado de 32 jugadores para los duelos de las eliminatorias sudamericanas ante Colombia y Paraguay, y en la que destacan los nombres de los atacantes Dawin Machís y Salomón Rondón, y del volante Tomás Rincón.

Machís, del Granada español, atraviesa por un buen momento y es uno de los jugadores más destacados de su equipo en este inicio de temporada.

Mientras que Rondón, del Dalian Yifang chino, es con 30 dianas el máximo anotador histórico de Venezuela, donde comparte la capitanía con Rincón, del Torino italiano.

También entraron en el listado los volantes Yangel Herrera, del Granada, y Yeferson Soteldo, del Santos brasileño, uno de los jugadores más habilidosos del país caribeño.

En la convocatoria, en la que predominan jugadores de clubes europeos (17), no hay ningún jugador de la liga venezolana.

Catorce jugadores de oncenos americanos y Rondón, de la liga china, completan el llamado.

Venezuela, el único país sudamericano que no ha jugado un mundial de fútbol de la FIFA, iniciará su camino a Catar cuando visite en Barranquilla a la Colombia de Carlos Queiroz -a quien Peseiro asistió en el Real Madrid entre 2003 y 2004- el próximo 9 de octubre.

Cuatro días después, la Vinotinto cerrará su participación en la primera doble fecha sudamericana cuando reciba en Mérida a Paraguay, que dirige el seleccionador argentino Eduardo Berizzo.

A continuación, la lista de convocados:

Porteros: Wuilker Faríñez (Lens-FRA), Alaín Baroja (Delfín-ECU) y Joel Graterol (América de Cali-COL).

Defensas: Alexander González (Dínamo Bucarest-RUM), Jhon Chancellor (Brescia-ITA), Luis Mago (Universidad de Chile-CHIL), Miguel Navarro (Chicago Fire-EE UU), Mikel Villanueva (Santa Clara-POR), Roberto Rosales (Leganés-ESP), Rolf Feltscher (LA Galaxy-EE UU), Ronald Hernández (Aberdeen-ESC), Wilker Ángel (Ajmat Groszny-RUS) y Yordan Osorio (Porto-POR).

Centrocampistas: Arquímedes Figuera (César Vallejo-PER), Bernaldo Manzano (Atlético Bucaramanga-COL), Tomás Rincón (Torino-ITA), Yangel Herrera (Granada-ESP), Junior Moreno (DC United-EE UU), José Martínez (Unión Filadelfia-EE UU), Cristian Cásseres (New York Red Bull-EEUU), Juan Pablo Añor (Málaga-ESP), Darwin Machís (Granada CF-ESP), Eduard Bello (Antofagasta-CHIL), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro-BRA), Jhon Murillo (Tondela-POR), Rómulo Otero (Corinthians-BRA), Sergio Córdova (Arminia Bielefeld-ALE) y Yeferson Soteldo (Santos-BRA).

Delanteros: Andrés Ponce (Ajhmat Grozny-RUS), Eric Ramírez (Dunajska Streda-SLO), Fernando Aristiguieta (Mazatlán-MEX) y Salomón Rondón (Dalian Pro-CHI).