Paraguay recurre a su tradicional "jopará" para ahuyentar la pandemia

Una mujer sirve un plato de "Jopara" este jueves, en el Mercado 4 en Asunción. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 1 oct (EFE).- Paraguay recibió un octubre más con su tradicional "jopará", un guiso de legumbres, verdura y carne que se cocina el primer día de este mes para alejar la miseria y las desgracias, según la tradición, y con el que este año también se espera ahuyentar la pandemia y la crisis.

Aunque este año las restricciones sanitarias obligaron a prescindir del ambiente festivo y popular que acompaña a esta tradición, el "jopará" no faltó en el menú del día de restaurantes y copetines este jueves.

En el Mercado 4, una de las zonas comerciales más concurridas y populares de Asunción, Javier Torres, propietario de "Tereré literario" se propuso cocinar este jueves 300 platos de jopará para mantener la tradición a pesar de la situación pandémica y las limitaciones.

"Nos hicieron saber que el mes de octubre es un mes un poco difícil por la sequía y más en estos tiempos de pandemia, que venimos arrastrando muchas crisis. Nos pusimos las pilas también para preparar un poco más grande este año la olla tan popular", dijo Torres a Efe.

Antes del mediodía, unas 50 personas ya habían pasado por el "Tereré Literario" para retirar sus platos de este consistente guiso, a pesar de los más de 40 grados que marcaban este jueves los termómetros en la capital paraguaya.

"Hace mucho calor, pero lo importante es no perder la costumbre, porque eso es lo que nos caracteriza. No importa el calor o el frío, nosotros seguimos con nuestra tradición", expresó Torres, poco antes de degustar su plato.

Todo para ahuyentar este 1 de octubre al Karai Octubre (señor Octubre, en guaraní) que, según la tradición, pronostica hambre y miseria durante el año si ve la olla vacía.

Para que los 300 platos estuvieran listos para el almuerzo de este jueves, las cocineras de este local comenzaron el miércoles a preparar el guiso, con el locro y el poroto en remojo para facilitar después la cocción.

A las 6.00 de la mañana de hoy empezaron a cocinar, con unos 20 kilogramos de locro y poroto y 50 kilogramos de verduras, según las cantidades que Torres compartió con Efe.

Con este popular plato, los paraguayos esperan que Karai Octubre encuentre sus ollas llenas este año complicado, en el que la pandemia de coronavirus ha dejado, hasta la fecha, 857 fallecidos y más de 40.700 contagiados desde marzo en el país.