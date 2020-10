Paraguay marca un hito en el arbitraje suramericano con una mujer a cargo del VAR

Fotografía sin fecha cedida por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) de la Zulma Quiñónez, la primera árbitro de Paraguay encargada del VAR. EFE/APF

Asunción, 1 oct (EFE).- Paraguay marcará un hito en el arbitraje femenino suramericano este viernes cuando Zulma Quiñónez sea colegiada encargada del VAR, sistema de videoarbitraje en el que este país es también un pionero de la región.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) designó este jueves a Quiñonez, de 33 años, a cargo del seguimiento electrónico del encuentro entre el Nacional y Sol de América.

Se trata de uno de los seis partidos de la última jornada del torneo Apertura, que en su totalidad (126 partidos antes de esta fecha 22) se desarrollado con el VAR.

Horacio Elizondo, director de Árbitros de la APF, dijo a Efe que la actuación de Quiñonez será un "hito mundial" y un orgullo para Paraguay.

"Lo que más nos pone orgullosos es que sea en Paraguay, que no está siempre en las grandes ligas, ya que en Suramérica tenemos a dos tanques que son Brasil y Argentina", comentó Elizondo.

Al respecto, Quiñonez destacó en una nota de prensa de la APF el impacto que sintió la primera vez que estuvo frente al monitor del VAR.

"La primera vez que estuve ahí frente al monitor me quedé congelada, una debe estar concentrada al máximo para estar hasta en los más mínimos detalles. Con el tiempo y con las prácticas uno va mejorando y perfeccionando", señaló.

Sobre la presencia de mujeres en el arbitraje, dijo que "la gente va perdiendo esa desconfianza porque se está demostrando" que son "muy capaces para dirigir".

Elizondo reseñó que el fútbol suramericano está dando pasos avanzados en cuanto la presencia femenina en sus competiciones con respecto a las grandes ligas del mundo como las de España, Italia, Alemania o Inglaterra, "que no tienen VAR mujer"

Quiñonez asumirá esa responsabilidad después de un proceso de formación de casi dos años que incluyó un curso intensivo de agosto a diciembre de 2019 para que un árbitro o árbitra pueda entrar en la cabina del sistema.

Con insignia de FIFA desde 2012 y con un partido de hombres este año en la Copa Sudamericana, Quiñonez tiene un vasto recorrido desde que en 2007 comenzó a pitar partidos de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), la liga rural.

Quiñónez, que además es docente e instructora de educación física, habría debutado antes, pero el receso por la pandemia de coronavirus retrasó el cronograma de trabajo del Departamento de Árbitros.

Paraguay se ubica después de Brasil en el empleo de la tecnología del VAR en sus competiciones a pesar de que su asociación es una de las de menor presupuesto e infraestructura entre las diez que hacen parte de la Conmebol.

Elizondo añadió que tras 126 partidos supervisados "tenemos una eficiencia del 95,4 % y un margen de error del 4,6 % porque evidentemente la tecnología no es infalible".