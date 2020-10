Panamá llega a 112.595 casos de la COVID-19 y 2.372 decesos

Hombres con tapabocas trabajan en un puesto de verduras en la avenida Central de Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 30 sep (EFE).- Panamá registró este miércoles 742 nuevos casos de la COVID-19 y ocho muertes para llegar a un total de 112.595 contagios confirmados y 2.372 decesos en 207 días de pandemia.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó en su reporte diario de datos epidemiológicos que los hospitalizados suman 804, de ellos 688 en sala general y 116 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Aislados en casa con síntomas leves están 19.995 personas y otras 363 han sido trasladadas a hoteles que funcionan temporalmente como hospitales.

Desde que en Panamá se dio el primer caso de contagio, el 9 de marzo pasado, se han aplicado 482.245 pruebas de detección de la COVID-19, con un 25 % de positividad global.

Los test por millón de habitantes ascienden a 112.714, con 5.212 aplicados en las últimas 24 horas, que arrojan una positividad de 14,2 %.

Los decesos según el rango de edad se mantienen invariables entre las personas de 60 a 70 años (1.139) y mayores de 80 (591).

En cuanto a la incidencia de casos, las provincias de Panamá, donde está ubicada la capital, y la contigua de Panamá Oeste, que concentran casi la mitad de la población del país, siguen acumulando la mayor cantidad con 56.401 y 19.529, respectivamente.

RASTREO DE CASOS Y MÁS RECURSOS CONTRA LA COVID

Las autoridades dijeron este miércoles que siguen con los hisopados, la entrega de insumos de protección y las acciones de trazabilidad y rastreo para romper con la cadena de contagios de la COVID-19, a fin de mantener la mejora en los indicadores pandémicos que ha sustentado la reapertura en el país.

El ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró a la población que no baje la guardia y siga con las medidas de higiene: uso obligatorio de la mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de alcohol o gel alcoholado.

En el marco del combate contra el nuevo coronavirus, la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) le aprobó al Minsa un crédito adicional de 85 millones de dólares, que tiene como fuente de financiación el Fondo de Ahorros de Panamá (FAP).

Este dinero será destinado a la compra de camas eléctricas, monitores de signos vitales, alquiler de ambulancias, mascarillas de presión para pacientes que no requieren ventilación, ventiladores mecánicos, entre otros insumos utilizados en esta emergencia nacional, explicó Sucre a los diputados, según la información oficial.