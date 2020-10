Pakistán.- El ex primer ministro Nawaz Sharif critica "un doble rasero en la rendición de cuentas" en Pakistán

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif ha criticado este jueves lo que ha descrito como "un doble rasero en la rendición de cuentas", tras las condenas e investigaciones contra él y otros altos cargos de su partido por casos de corrupción.



"Nawaz Sharif no está hecho para permanecer callado ante un doble rasero en la rendición de cuentas", ha dicho, antes de agregar que "nadie debe intentar silenciarle", en el marco de unas declaraciones por videoconferencia desde la capital de Reino Unido, Londres.



El ex primer ministro viajó a Londres en noviembre de 2019, cerca de tres semanas después de recibir una liberación bajo fianza por motivos de salud. Sharif cumple una condena de siete años de cárcel por corrupción.



Sin embargo, desde entonces no ha regresado a Pakistán, lo que llevó al Tribunal Supremo de Islamabad a emitir el 15 de septiembre una orden de arresto contra él por una supuesta violación de su permiso temporal para viajar a Reino Unido por motivos de salud.



En sus declaraciones, Sharif ha dicho que, si bien el primer ministro, Imran Jan, "es culpable" de la situación que atraviesa el país, "son los que le llevaron al poder los verdaderos responsables". "Tendrán que dar respuestas", ha señalado.



"Tanto yo como mi equipo, que estamos aquí sentados, como Shahbaz Sharif, que está en la cárcel pagando por crímenes que no cometió, estábamos cambiando el destino de Pakistán", ha remachado, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV.



Shehbaz Sharif, líder del partido Liga Musulmana de Pakistán (PML-Nawaz) y hermano del ex primer ministro, fue detenido el lunes por el órgano anticorrupción del país después de que un tribunal de Lahore le denegara la libertad bajo fianza en el marco de una denuncia por blanqueo de dinero en su contra.



Su arresto tuvo lugar días después de que once partidos opositores conformara una alianza y anunciaran su intención de convocar manifestaciones contra el Gobierno de Imran Jan a partir de octubre. "Esto se debe al miedo del Gobierno a los planes de manifestaciones de la oposición", valoró Marriyum Aurangzeb, portavoz de la PML-N, en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA.



Durante la jornada de este jueves, un tribunal paquistaní ha ordenado congelar los activos de Sharif en el marco de otro de los casos por corrupción abiertos contra él desde su salida del poder, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.



Sharif, primer ministro en tres ocasiones, fue apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos.