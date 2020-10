Opositor Capriles exige postergar elecciones en Venezuela

CARACAS (AP) — El ex candidato presidencial Henrique Capriles exigió el miércoles postergar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre tras considerar que en este momento no hay condiciones para llevar adelante la votación impulsada por el gobierno.

La exigencia de Capriles se da horas después que la Unión Europea dijera que no hay ambiente para para unas elecciones libres y democráticas en el país sudamericano y descartara el envío de una misión para esos comicios.

Capriles mantuvo recientemente contactos con el gobierno en la búsqueda de condiciones electorales y observación internacional, acciones que fueron criticadas por el líder opositor Juan Guaidó y otros críticos al gobierno que están promoviendo un boicot contra la consulta de diciembre alegando que es un “fraude electoral”.

Capriles, un dirigente del partido Primero Justicia, puso en duda su participación en la consulta al reiterar en un discurso difundido en las redes sociales que “no hay las condiciones en este momento... Si no posponen no hay manera, no le sirve la elección al país”.

El político, que perdió los comicios presidenciales de 2013 ante el mandatario Nicolás Maduro y los de 2012 en los que se enfrentó al fallecido presidente Hugo Chávez, confirmó que algunas personas vinculadas a él habían reservado sus candidaturas para los comicios de diciembre, pero recordó que si no se lograban las condiciones “se sacan los nombres”.

A inicios de mes, Capriles anunció que mantuvo diálogos con el gobierno que contaron con el apoyo de Turquía. Luego de las conversaciones, Maduro indultó a 110 presos, algunos de ellos congresistas opositores que estaban detenidos o que huyeron el año pasado del país luego de que les abrieran procesos judiciales y les retiraran la inmunidad parlamentaria.

Más temprano, la UE cerró la puerta a la solicitud que le hizo el gobierno venezolano para lograr algún respaldo internacional a la consulta que ha sido cuestionada por Estados Unidos y otros países de la región.

El pronunciamiento de la UE se da pocos días después de una visita que realizaron a Caracas dos funcionarios del bloque europeo para discutir con el gobierno y representantes de Guaidó, de la Iglesia católica, la sociedad civil y del sector empresarial sobre la situación del país y las condiciones electorales.

“La política de la UE con respecto a Venezuela no ha cambiado: actualmente no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático”, expresó en un comunicado el bloque, en el que planteó además que sin un aplazamiento de elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y una mejora de condiciones “la UE no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral”.

Asimismo, la UE instó a tomar “decisiones audaces” en apoyo a una “transición pacífica y democrática”.

“Es necesaria una negociación entre todos los actores en Venezuela para encontrar una solución democrática, pacífica”, agrega el escrito.

Maduro ha descartado en varias oportunidades que se vayan a postergar los comicios legislativos alegando que la constitución establece que la nueva Asamblea Nacional debe instalarse el 5 de enero.

Por su parte, Guaidó sostiene que no hay “condiciones mínimas” para que se realicen comicios libres y democráticos en Venezuela y ha exhortado a la UE a no avalar la elección de diciembre.