Norman Reedus: "Ojalá que la pandemia se manejara como 'The Walking Dead'"

Fotograma cedido por AMC donde aparece el actor Norman Reedus como Daryl Dixon durante una escena del episodio 16 de la décima temporada de la serie The Walking Dead. EFE/Jackson Lee Davis/AMC

Los Ángeles (EE.UU.), 1 oct. (EFE).- Al actor Norman Reedus, estrella de "The Walking Dead", le gustaría que la pandemia actual "se manejara un poco" como la serie de zombis: "Todos unidos". Una referencia sobre el fenómeno televisivo que arranca su despedida con un atracón de estrenos en octubre.

El éxito de la ficción durante más de una década es tal que su final se alargará hasta 2022 e irá acompañado de dos estrenos inmediatos y otro par de proyectos en mente para aprovechar el interés despertado por los muertos vivientes.

La cadena AMC estrenará el 4 de octubre el final de la décima temporada de la serie original (la número once será la última), e inmediatamente después lanzará "World Beyond", una nueva ficción derivada del universo de zombis que compartirá protagonismo con "Fear The Walking Dead", el otro "spin-off" que presenta su sexta temporada a mediados de mes.

En total serán tres estrenos que tuvieron que aplazarse por la pandemia del coronavirus, una situación a la que Reedus es capaz de encontrar paralelismos con la apocalíptica ficción.

"En la serie sobrevives si te mantienes unido, ojalá la pandemia se hubiera manejado un poco como 'The Walking Dead'. Trabajando juntos", comentó en un encuentro con Efe.

THE WALKING DEAD ENCARA SU RECTA FINAL... HASTA 2022

El actor, Daryl Dixon en la serie, será una parte fundamental en la recta final de esta historia sobre la vida y la muerte que, por exigencias de guion, ha visto morir a muchos de sus protagonistas.

"No quiero morir, de qué hablas. Soy tan cercano a ese personaje que no puedo pensarlo", aseguró junto a la productora de la franquicia televisiva, Angela Kang.

Aunque la serie maneja sus pasos con absoluto secretismo, una de las pocas cosas que se intuyen es que Reedus estará entre los supervivientes: Por delante tiene que dar un final a la décima temporada, participar en la última (que entre episodios especiales se alargará hasta 2022)... Y preparar una serie centrada en su personaje.

Incapaces de decir adiós, en 2023 los creadores de "The Walking Dead" quieren estrenar una nueva serie protagonizada por Reedus en el papel de Daryl y Melissa McBride como Carol Peletier. Además de otra ficción con episodios independientes.

"Será un formato completamente diferente", afirmó el intérprete.

La productora Kang trabajará en esos proyectos al tiempo que discutirá "intensamente" la mejor forma de dar un final al fenómeno original.

Muy poco se conoce pero el avance del nuevo episodio dejá entrever una lucha directa entre Beta, el gran antagonista, y los héroes supervivientes, así como imágenes más reveladoras sobre la magnitud del ejército de zombis.

También está confirmado el retorno de Lauren Cohan como Maggie después de que abandonara la serie para centrarse en otros proyectos.

"Quiero ver cómo será la relación del personaje con su hijo", relató la actriz.

DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL APOCALIPSIS EN "WORLD BEYOND"

Después del estreno del episodio, los fanáticos de la saga conocerán "The Walking Dead: World Beyond".

Se trata de la segunda serie derivada de la franquicia que, en esta ocasión, se ambientará diez años después del apocalipsis zombi.

Sus protagonistas son dos hermanas que forman parte de "la primera generación de jóvenes que alcanza la mayoría de edad sin conocimiento de cómo era el mundo antes de la aparición de los muertos vivientes".

Al parecer, los humanos han conseguido estabilizar sus vidas y la presencia de zombies es algo "más molesto que una amenaza real", informó la AMC sin avanzar más detalles.

Y no será todo. A mediados de octubre se estrenará la sexta temporada de "Fear The Walking Dead", un giro completamente distinto que se centra en los orígenes de la historia y que acumula cinco años de éxito.

Así, a pesar del final del formato original, con las series derivadas que viajan al futuro y pasado, más los nuevos proyectos... Habrá zombis para rato.

Javier Romualdo