Malí.- Malí publica una 'hoja de ruta' que limita competencias al jefe de la junta y excluye su ascenso a la Presidencia

Apunta a la inmunidad de la junta y otros actores por su papel en el golpe del 18 de agosto contra Keita



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de transición de Malí han publicado este jueves la versión final de la 'hoja de ruta' para el proceso de transición en el país africano tras el golpe de Estado del 18 de agosto, un documento que excluye mención alguna a la posibilidad de que el líder de la junta y actual vicepresidente, Assimi Goita, pueda sustituir al presidente en caso de vacancia.



La 'Carta de Transición', publicada en el 'Diario Oficial de la República de Malí', recoge que el vicepresidente "está a cargo de las cuestiones de defensa y seguridad" y confirma que la duración del periodo de transición será de 18 meses, algo aceptado ya por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).



Asimismo, recoge que "el vicepresidente y el vicepresidente de la transición no son elegibles en las elecciones presidenciales y legislativas que se organizarán para marcara el fin de la transición", lo que excluye a Goita y al nuevo presidente, Bah Ndaw, coronel retirado y exministro de Defensa.



La CEDEAO había reclamado además la disolución de la junta, algo que no aparece en el documento, que incide en que la misma "adoptará las medidas necesarias para el funcionamiento de los poderes públicos, la vida de la nación, la protección de los ciudadanos y la salvaguarda de las libertades hasta la creación de los órganos de transición".



El documento incide en sus disposiciones transitorias y finales que los miembros de la junta militar, bautizada como Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), y "todos los actores que hayan participado en los acontecimientos entre el 18 de agosto de 2020 --fecha de la asonada-- y la investidura del presidente de transición, se benefician de la inmunidad".



"Así, no podrán ser juzgados o arrestados por actos cometidos durante estos acontecimientos", añade, al tiempo que desvela que "se adoptará una ley de amnistía a tal efecto".



En este sentido, sostiene en el preámbulo el "carácter patriótico de los acontecimientos del 18 de agosto de 2020, que llevaron a la dimisión libre y voluntaria del presidente, Ibrahim Boubacar Keita, seguido por la disolución de la Asamblea Nacional y la dimisión del Gobierno".



Tanto Keita como otros altos cargos del Ejecutivo, incluido el primer ministro, Boubou Cissé, fueron detenidos por los golpistas, tras lo que el mandatario emitió un discurso para anunciar que cedía el poder. Si bien el expresidente fue liberado y se encuentra en Emiratos Árabes Unidos (EAU) recibiendo tratamiento médico, Cissé y otros exministros siguen retenidos.



El documento refleja además que "todo candidato a las funciones de presidente y vicepresidente de transición" deben cumplir una serie de condiciones, entre las que figuran "ser una personalidad civil o militar", "ser de origen maliense", "tener entre 35 y 75 años", "ser íntegro, de buena moral e imparcial", "ser una personalidad de notoriedad pública", "disfrutar de sus capacidades físicas y mentales", "no haber sido condenado por ningún crimen" y "ser conocido por la defensa de los intereses nacionales".



En este sentido, recalca que las misiones del periodo de transición son "restablecer y reforzar la seguridad en todo el territorio nacional", "la recuperación del Estado y la creación de condiciones para su refundación", "la promoción de la buena gobernanza", "la refundación del sistema educativo", "la adopción de un pacto de estabilidad social", "el lanzamiento de reformas", "la organización de elecciones generales" y "la puesta en práctica del acuerdo de paz (de 2015)".



LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO NO PODRÁN SER CANDIDATOS



Por otra parte, incide en que ni el primer ministro, Moctar Ouane, ni el resto de miembros del Gobierno de transición --integrado por un máximo de 25 personas-- "serán elegibles en las elecciones presidenciales y legislativas que serán organizadas para marcar el fin de la transición", en un intento por marcar diferencias entre las autoridades que estarán en el cargo estos 18 meses y las que surjan de las urnas.



En el caso del nuevo Parlamento, conocido como Consejo Nacional de Transición, estará encabezado "por una personalidad civil o militar elegida en su seno" e integrado por un total de 121 personas, distribuidas entre miembros de las fuerzas de seguridad, representantes del opositor Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, grupos firmantes del acuerdo de paz, organizaciones de mujeres, jóvenes y discapacitados, entre otros.



La 'Carta de Transición' indica además que "el acceso de las mujeres a las funciones electas y nominativas puede ser favorecido por medidas particulares previstas por la ley" y que "la composición de los diferentes órganos de transición tendrá en cuenta el género".



En otro orden de cosas, contempla la detención durante 78 horas antes de ser presentado ante los tribunales de cualquier sospechoso de terrorismo y atentado contra la seguridad nacional, al tiempo que reconoce los "mecanismos tradicionales para la resolución de litigios sobre usos y costumbres de las distintas comunidades, según las condiciones definidas por la ley".



Por último, indica que la iniciativa de revisión de este documento queda en manos del presidente de transición o de un tercio de los miembros del Consejo Nacional de Transición, si bien para que los cambios sean aprobados serán necesarios los votos de al menos el 80 por ciento del citado organismo.



POSIBLE RETIRADA DE LAS SANCIONES



El documento ha sido publicado horas después de que la Presidencia de Malí afirmara que la CEDEAO "ha dado a entender" que las sanciones aplicadas a raíz del golpe podrían ser retiradas, tras el proceso de nombramiento de los dirigentes de la transición.



A través de un mensaje en la red social Twitter, ha señalado que Ndaw se ha reunido con el representante permanente de la CEDEAO en Malí, Hamidou Boly, quien "ha dado a entender que las sanciones podrían ser retiradas".



Asimismo, ha resaltado que Boly ha transmitido durante el encuentro un mensaje del mediador del organismo regional, el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, sin dar más detalles. La CEDEAO no se ha pronunciado por ahora sobre la reunión o sobre una decisión de retirar las sanciones.



El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, afirmó recientemente que hay "zonas grises" que han de aclararse, en aparente referencia al nombramiento de Goita como vicepresidente y la posibilidad de que acceda a la Presidencia, algo aparentemente descartado en la 'hoja de ruta'.



El organismo regional ha estado encabezando esfuerzos de mediación desde que arrancaron las protestas convocadas por el M5-RFP contra Keita, si bien se saldaron sin acuerdo y el estancamiento de las mismas se vio cortado abruptamente por la asonada del 18 de agosto.



El M5-RFP, liderado por el influyente imán Mahmoud Dicko, afirmó la semana pasada que no participó en la elección de Ndaw y Goita como presidente y vicepresidente, respectivamente. Previamente ya había criticado la 'hoja de ruta' anunciada por la junta tras varios días de diálogo nacional sobre el modelo de transición a seguir en el país africano.