Londres en ‘punto de inflexión’ en pandemia ante alza de casos

(Bloomberg) -- Londres se encuentra en un “punto de inflexión” en la pandemia de coronavirus, advirtió una autoridad de salud pública, por lo que el Gobierno del Reino Unido anunció nuevamente mano dura con las visitas sociales en el norte de Inglaterra.

Los casos de Covid-19 en la capital han estado “aumentando sostenidamente” durante las últimas semanas y los ciudadanos deben hacer un “continuo esfuerzo consciente para evaluar nuestros movimientos y comportamiento”, dijo Kevin Fenton, director regional de Londres para Salud Pública de Inglaterra, en un comunicado enviado por correo electrónico.

La advertencia se produjo después de que el principal asesor científico de Boris Johnson alertara que la pandemia no está bajo control y que el primer ministro señalara que su Gobierno no dudará en imponer restricciones adicionales si es necesario para contener el virus.

El jueves en la Cámara de los Comunes, el secretario de Salud, Matt Hancock, anunció nuevas medidas para grandes áreas del norte de Inglaterra.

Los habitantes de la región de Liverpool, así como de Warrington, Hartlepool y Middlesbrough, tendrán prohibido por ley reunirse con otras personas en lugares como pubs y restaurantes. Hancock también desaconsejó “todo tipo de reuniones sociales entre familiares”, llamó a la ciudadanía a no asistir a eventos deportivos y visitar hogares de ancianos solo en “circunstancias excepcionales”.

Hancock dijo a los miembros del Parlamento que, si bien un estudio del Imperial College de Londres muestra que la tasa de reproducción del virus ahora puede estar disminuyendo en todo el país, los contagios son “muy localizados” y están aumentando rápidamente en algunas áreas.

En Londres, el alcalde Sadiq Khan ha solicitado restricciones más rigurosas debido a que las admisiones hospitalarias han vuelvo a aumentar en una nueva ola de contagios.

“Los londinenses todavía tienen la clave para reducir las tasas de contagio y disminuir el impacto de una segunda ola haciendo un continuo esfuerzo consciente para evaluar nuestros movimientos y comportamiento”, dijo Fenton en el comunicado.

