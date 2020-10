LISTA DEPORTES

Jueves 1 de octubre de 2020.

El editor en turno es Eric Núñez en Nueva York hasta las 2000 GMT. Después de esa hora, se hace cargo Luis Ruiz en la Ciudad de México.

FÚTBOL

CAMPEONES-SORTEO

GINEBRA - Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se verán frente a frente por primera vez en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Barcelona de Messi quedó en la misma zona de la Juventus de Cristiano. Por Graham Dunbar. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESPAÑA-LIGA

BARCELONA - El juvenil Ansu Fati aporta su tercera diana del curso, mientras que Lionel Messi provoca un autogol con el que Barcelona hilvana victorias en la Liga de España al vencer 3-0 al Celta de Vigo. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

—BARCELONA-DEST: Sergiño Dest se convierte en el primer futbolista de Estados Unidos que se incorpora al primer equipo del Barcelona. ENVIADO.

MEXICO-EQUIPO

CIUDAD DE MÉXICO - Con la notoria ausencia de su goleador histórico Javier Hernández, el entrenador argentino Gerardo Martino revela los nombres de 26 jugadores con los que hará frente a dos partidos amistosos en Europa. México enfrentará a Holanda en Amsterdam el próximo miércoles y el martes 13 de octubre se enfrentará a Argelia, en La Haya. 650 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MUNDIAL CHILE-CONVOCATORIA

SANTIAGO DE CHILE - Alexis Sánchez y Arturo Vidal, el consagrado binomio que ahora coincide en el Inter de Milán, destacan en la convocatoria de Chile para enfrentar a Uruguay y Colombia en el comienzo de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Chile acusará tres bajas importantes, sobresaliendo la del arquero titular Claudio Bravo por lesión. 450 palabras. ENVIADO.

MUNDIAL BOLIVIA-DISPUTAS

LA PAZ - Tres jugadores abandonaron los entrenamientos de la selección de Bolivia, a pocos días de debutar contra Brasil en las eliminatorias de la Copa Mundial de Qatar 2022, en medio de una crisis en la dirigencia nacional y la paralización del torneo por causa de la pandemia. Por Carlos Valdez. 370 palabras. ENVIADO.

TENIS

FRANCIA

PARÍS - Daniel Elahi Galán se alistaba a preparar las valijas para irse del Abierto de Francia tras perder en la última ronda de la fase previa. Una semana después, el colombiano alardea de sus primeras dos victorias en un torneo Grand Slam y ahora palpita una cita con Novak Djokovic. El vuelco de la suerte del número 153 del ránking mundial ha sido surreal. Por Jerome Pugmire y Eric Núñez. 800 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BALONCESTO

NBA-FINAL

LAKE BUENA VISTA, Florida - El Heat podría no contar con Goran Dragic y Bam Adebayo para el segundo partido, mientras que Jimmy Butler jugará a pesar del dolor en el tobillo. A pesar de las lesiones y la desigual derrota en el primer duelo de las Finales ante los Lakers, Miami no se da por vencido y dice que la serie no está definida. Por Tim Reynolds. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

ROJOS-BRAVOS

ATLANTA - Los Bravos de Atlanta ganan una serie de playoffs por primera vez en casi dos décadas al barrer a los Rojos de Cincinatti al vencerles por 5-0. Los Bravos rompieron así una racha de debacles en 10 rondas consecutivas de postemporada desde su última victoria en los playoffs en 2001. Por Charles Odum. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

YANQUIS-RAYS

NUEVA YORK - Con muchas discordias recientes, los Yanquis de Nueva York y los Rays de Tampa Bay se miden en la serie divisional de la Liga Americana. Por Ronald Blum. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Playoffs (Hora del Este en EEUU)

Atlanta 5, Cincinnati 0 (ENVIADO)

Chicago Medias Blancas en Oakland, 3:10 p.m.

San Luis en San Diego, 7:08 p.m.

Milwaukee em Los Angeles Dodgers, 10:08 p.m.

Miami en Chicago Cachorros (Pospuesto por lluvia)

NFL

TITANS-VIRUS

NASHVILLE, Tennessee - La NFL pospone el partido del domingo de los Steelers de Pittsburgh en Tennessee para más adelante en la temporada, luego que otro jugador de los Titans y un miembro de su personal dieran positivo por COVID-19. Por Teresa M. Walker. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BRONCOS-JETS

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey - Los Broncos de Denver visitan a los Jets de Nueva York, equipos en apuros tras quedar diezmados por lesiones. Es la segunda temporada seguido que ambos arrancan 0-3. 250 palabras. AP Fotos. Editores: partido comienza a las 0020 GMT.

SEMANA 4-PANORAMA

SIN PROCEDENCIA - Luego de mostrarse como el equipo campeón en su dominante triunfo sobre Baltimore, los Chiefs de Kansas City buscan ratificarse como el rival a vencer cuando reciban a Cam Newton y los Patriots. Por León Felipe Girón. 900 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

__

