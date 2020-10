Líder opositor Capriles pide posponer legislativas en Venezuela por falta de "condiciones"

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles pidió este miércoles posponer las legislativas de diciembre en Venezuela por falta de "condiciones", después de que la Unión Europea (UE) reiterara su petición a las autoridades venezolanas de aplazarlas seis meses.

"Exigimos que sea postergada, por la pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela", dijo Capriles en una transmisión en vivo por redes sociales, afirmando que "no hay las condiciones en este momento, como bien lo dice la Unión Europea".

"Si no posponen, no hay manera, no le sirve la elección al país. Si se pospone (...) va a haber la posibilidad de una observación internacional", señaló el dirigente. "Si hay la observación, va a haber la participación. Está claro", apuntó.

El dirigente opositor se pronunció tras la visita de una misión enviada a Caracas por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que buscaba discutir formas de realizar elecciones legislativas "justas y libres".

Los enviados se entrevistaron con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, dirigentes opositores como el líder parlamentario Juan Guaidó y el propio Capriles, los jefes de la Iglesia católica, el representante del Papa y los principales dirigentes empresariales.

"Sin un aplazamiento y una mejoría de las condiciones democráticas y electorales, la UE no puede contemplar el envío de una misión de observación electoral", reiteraron los servicios de Borrell tras la visita.

"Es una cosa seria que nos conviene a todos", señaló Capriles, quien había llamado a comienzos de septiembre a participar en los comicios, asegurando que no dejaría a los ciudadanos "sin opciones" ante el boicot de un bloque opositor mayoritario liderado por Guaidó.

Una treintena de partidos de oposición ha dicho que no participará por considerarlos un "fraude" signado por la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de tendencia oficialista, y no por el Legislativo como establece la Constitución venezolana.

Si la petición del bloque europeo de aplazar los comicios y aplicar medidas para posibilitar elecciones libres y equitativas no es aceptada, "la UE no reconocerá ni la Asamblea Nacional, ni a la Corte Suprema", reiteró el funcionario europeo.

El pasado 17 de septiembre, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que es "imposible" posponerlas. En este escenario, el oficialismo tiene el camino libre para hacerse con el control de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), único poder en manos opositoras.

El 5 de enero de 2021 se vencerá la actual legislatura, que rompió 15 años de hegemonía chavista cuando la oposición conquistó la mayoría parlamentaria en diciembre de 2015.

