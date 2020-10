"Le doy un valor importante a la MLS", dice el argentino Gonzalo Higuaín

El delantero argentino Gonzalo Higuaín se mostró este jueves ilusionado con su fichaje por el Inter Miami y defendió la competitividad de la liga de fútbol norteamericana (MLS), donde quiere demostrar que puede "seguir jugando a un gran nivel".

"A esta liga la veo como algo importante en mi carrera, como seguir demostrando que puedo seguir jugando a un gran nivel", afirmó el ariete en su primera rueda de prensa desde que firmó por el Inter Miami hace dos semanas. "Ganar cosas es importante en todos lados y yo a la MLS le doy un valor importante porque cuando uno sale campeón en muchos lados, es lindo poder hacerlo acá también".

El delantero, de 32 años, dijo que venía siguiendo desde hacía tiempo la liga en conversaciones con su hermano, Federico Higuaín, que lleva ocho años jugando en Estados Unidos ahora con el uniforme del DC United.

"Es una liga que siempre me sedujo. Al ver que muchos delanteros venían para aqui y disfrutaron de la experiencia y pudieron meter muchos goles, también me dio curiosidad", señaló. "En Latinoamérica no se cómo se verá a la MLS pero me parece un campeonato competitivo y lo veo como un gran experiencia".

El argentino se incorporó al Inter Miami, equipo debutante esta temporada en la MLS y copropiedad de David Beckham, después de desvincularse de la Juventus, cuyo nuevo entrenador, Andrea Pirlo, no contaba con sus servicios.

"No tardamos mucho tiempo en ponernos de acuerdo. En cuanto sentí el interés del Inter, analicé todo en global y me llevó poco tiempo decidir", dijo Higuaín, quien tuvo conversaciones previas con Beckham y el centrocampista francés Blaise Matuidi, su excompañero en la Juventus que también fichó por el Inter Miami en agosto.

"Hablé con David, con Blaise y con otros chicos (...) Varias cosas me empujaron a venir acá y a día de hoy estoy feliz", señaló. "Cuando uno viene jugando tanto tiempo a un nivel alto, llegar y encontrarse con cosas parecidas, le da a uno confianza".

Higuaín debutó el domingo en el Inter Miami en la derrota 3-0 ante el Philadelphia Union, en la que erró un penalti pero tuvo mucha participación en el juego y generó varias ocasiones de gol.

"Me sentí bien. Estuve en contacto con la pelota, pude haber metido un gol pero tuve la mala suerte del penal", señaló. "Obviamente el resultado no fue el que quería pero por sensaciones me sentí bien. No jugaba 90 minutos desde agosto".

gbv/ma