Latinoamérica.- El MUN organiza diez estrenos y encuentros con cineastas y críticos en su nueva programación de cine

01/10/2020 El MUN organiza diez estrenos y encuentros con cineastas y críticos en su nueva programación de cine. El Museo Universidad de Navarra (MUN) sigue apostando por el cine europeo y latinoamericano, con estrenos en Pamplona, diálogos con cineastas y críticos y reflexiones en torno a los clásicos. En esta nueva temporada, que comenzó en septiembre con la doble proyección de 'Zumiriki' y un coloquio con su director, Oskar Alegría, se han programado diez estrenos y distintos encuentros. ESPAÑA EUROPA CULTURA NAVARRA MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA



PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)



El Museo Universidad de Navarra (MUN) sigue apostando por el cine europeo y latinoamericano, con estrenos en Pamplona, diálogos con cineastas y críticos y reflexiones en torno a los clásicos. En esta nueva temporada, que comenzó en septiembre con la doble proyección de 'Zumiriki' y un coloquio con su director, Oskar Alegría, se han programado diez estrenos y distintos encuentros.



Este viernes, a las 12 horas, en los talleres del Museo, se presentará el nuevo número de la revista de crítica argentina La vida útil. En esta mesa redonda participarán Lucía Salas, crítica y redactora de la publicación, y el crítico australiano Adrian Martin, afincado en España.



Manuel Asín, programador cinematográfico del Museo y moderador del encuentro, ha explicado en una nota que "es una revista muy joven, innovadora e interesante y, además, muy valiente, porque la están sacando también en papel. Ha tenido reconocimientos y avales importantes de críticos de cine y teóricos veteranos". En el encuentro debatirán sobre nuevos rumbos de la escritura, la programación y la crítica cinematográfica. La entrada es libre, previa retirada de invitación, hasta completar aforo.



La jornada continuará a las 19 horas, con una carta blanca ofrecida a la revista en la que se proyectará la película 'Stand By for Tape Back-Up' (Ross Sutherland, 2016), seguida de un coloquio a cargo del arquitecto y cineasta Patxi Burillo. "Han elegido una película representativa de una manera de hacer crítica, incluso a través de una película. Es un ensayo sobre la experiencia cinéfila del director", apunta Asín.



Esta temporada visitará el Museo la directora portuguesa Rita Acevedo, también programadora de la Cinemateca Portuguesa, que impartirá una masterclass. "Acevedo es una gran figura del cine europeo y una de las cineastas más interesantes de Portugal. Proyectaremos 'Danzas macabras, esqueletos y otras fantasías', su última película, que no se ha estrenado en España todavía, salvo en algunos festivales. Es un trabajo muy interesante, con una dimensión un poco más documental, de no ficción", ha destacado el programador.



Otra de las propuestas es abordar el origen fotográfico de la estética del western de la mano de Alicia Parras y Ricardo Jimeno, profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos han investigado el origen de la estética del western clásico americano en la fotografía realizada por algunos pioneros en ese continente. Tras la conferencia, se proyectará el clásico 'Río Rojo', de Howard Hawks, en copia fotoquímica de 35 mm.



ESTRENOS EN PAMPLONA



Este sábado, 3 de octubre, a las 19 horas, se proyectará la película 'No creas que voy a gritar', del francés Frank Baeuvais, una película autobiográfica y ensayística, que parte de una crisis personal del autor. Él decide recluirse en un pueblecito rural, donde visiona filmes de forma compulsiva, de los que va grabando detalles.



El 24 de octubre podrá verse 'Vitalina Varela', nuevo trabajo del director portugués Pedro Costa, ganadora del Leopardo de Oro a la Mejor Película y la Mejor Interpretación femenina en el Festival de Locarno 2019. La cinta se ambienta en una barriada lisboeta en la que vive una comunidad de inmigrantes caboverdianos, con los que trabaja directamente, sin guión, dando lugar a un largometraje de ficción con tintes de documental. La película se estrenará en Pamplona al mismo tiempo que en el resto de salas españolas que la acogerán.



Ya en noviembre, el día 13 se proyectará la película argelino-francesa 'Abou Leila, de Amin Sidi-Boumédiène, un viaje por el desierto en busca del autor de un atentado terrorista en la Argelia de los 90; y 'Ghost Town Anthology', del canadiense Dênis Côté, un drama fantástico sobre la muerte de un hombre que sacude la remota localidad donde transcurren los hechos.



El 5 de diciembre llegará el filme francés 'Nuestras derrotas, de Jean-Gabriel Périot, un retrato de nuestra relación con la política a través de un juego de reinterpretación que llevan a cabo estudiantes de secundaria de extractos de películas de Mayo del 68, combinado con entrevistas de estos actores jóvenes.



El día 12 será el turno de 'Bacurau, de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2019. La película, que ha cosechado un gran éxito en Brasil, es una historia alegórica y de acción, muy crítica con el actual gobierno, que reflexiona sobre el pasado, presente y futuro de este país suramericano.



La última proyección del año será 'Mi vida con Amanda', el 19 de diciembre, un trabajo del director francés Mikhäel Hers, galardonado con el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Tokio. El filme narra la historia de un veinteañero, solitario y soñador, que debe ocuparse de su sobrina de siete años tras la muerte de su hermana, víctima de un atentado.



Las entradas para las proyecciones cuestan tres euros y son gratuitas para alumnos de la Universidad de Navarra y Amigos del Museo.