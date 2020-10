¿Labios hidratados pese al uso de la mascarilla? Te damos la clave

01/10/2020 Nuestros labios se han convertido en los grandes olvidados a causa del uso continuado de la mascarilla POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MYOWNPRESS COMUNICACIÓN



MADRID, 1 (CHANCE)



El uso continuado de la mascarilla a causa de la Covid-19 puede resecar nuestros labios. Esta parte tan sensible de nuestro rostro no está habituada a estar cubierta tantas horas, y por ello nuestros labios llevan unos meses más débiles, deshidratados o incluso con más rojeces de lo habitual.



Sin embargo, no os preocupéis, puesto que tiene fácil solución. Y es que una de las características principales de los labios es su rápida recuperación, ya que la piel de esta zona se regenera cuatro veces más rápido que el resto, pero al mismo tiempo, al ser tan fina, se daña más fácilmente.



En primer lugar, la higiene es fundamental para lucir unos labios saludables, así que no olvides limpiarlos suavemente cuando llegues a casa y te quites la mascarilla. Además, y si incluso quieres que tu boca aparezca con un color renovado y un ligero aumento de volumen, masaja suavemente tus labios con un cepillo extrasuave. Aumentarás la circulación de la zona y mejorarás el aspecto de esta parte tan importante de tu rostro.



A continuación, aplica un buen producto hidratante que funcionará como crema reparadora para tus dañados labios. Y durante el día, y a pesar de llevar la mascarilla puesta, no olvides que los rayos solares la traspasan, por lo que debes usar un fotoprotector para el rostro y para los labios y evitar así los efectos nocivos de los rayos UV en tu piel.



Os proponemos una serie de productos para el cuidado de nuestros labios, grandes afectados en estos tiempos por el uso de la mascarilla.



- Limpia y desmaquilla la piel de tus labios con un producto que posea propiedades calmantes y revitalizante, como el agua micelar de BEOXY. Impregna un disco de algodon y realiza suaves movimientos circulares por toda la cara incluyendo la boca. Elimina la suciedad y grasa acumulada en el rostro, sin irritar, e hidratando y matificando la piel a la vez.



- Masajea tus labios con un cepillo de dientes suave para aumentar la circulación en esta zona tan delicada de nuestro rostro. Te proponemos un cepillo ecológico, de bambú y con cerdas de nailon, con poder antibacteriano que mejorará el aspecto de tu boca. Por sólo 3.95 euros puedes hacerte con uno en www.banbu.es



- Usa una buena crema labial reparadora, que además de hidratar la zona regenere labios en estados de gran sequedad, irritación y descamación. BABÉ nos propone una buena opción con un complejo reparador gracias a sus principios activos de aceite de rosa mosqueta, karité y Vitamina E (6.40 euros, de venta en farmacias)