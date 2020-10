Japón amplía su campaña para promover el turismo y el consumo domésticos

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 1 oct (EFE).- El Gobierno de Japón amplió este jueves su campaña de descuentos iniciada en verano para promover el turismo interno y añadió más incentivos para el consumo, con vistas a compensar los efectos de la pandemia y de la caída de visitantes extranjeros.

El pasado mes de julio, Japón puso en marcha un sistema de subsidios para viajeros y negocios turísticos conocido "Go To Travel" y dirigido a todo su territorio con la excepción de la región de Tokio, debido a que allí se concentraba la mayoría de nuevos contagios de COVID-19 del país.

El Gobierno aspiraba con esta iniciativa a promover los desplazamientos y el consumo internos después de las restricciones aplicadas con motivo de la pandemia, aunque decidió excluir a Tokio para evitar la propagación de infecciones.

Ahora, al considerar que la pandemia está bajo control -Japón viene registrando en torno a medio millar de contagios diarios desde finales de agosto-, el nuevo Ejecutivo que lidera Yoshihide Suga ha decidido incrementar el volumen de subsidios e incluir a la capital.

El programa "Go To Travel" está dotado con 1,35 billones de yenes (10.894 millones de euros/12.785 millones de dólares), y financiará hasta el próximo enero descuentos de hasta el 50 % sobre el precio de paquetes turísticos y gastos de viaje y alojamiento para desplazamientos de residentes en Japón dentro del país.

Además, se distribuirán cupones de descuento para restaurantes con el objetivo de revitalizar este tipo de negocios, que se vieron obligados a cerrar o reducir sus horarios de actividad entre mediados de abril y finales de mayo, cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria por la pandemia.

Estas medidas están dirigidas a compensar la caída de la demanda doméstica por el mismo motivo, así como el descenso a niveles mínimos en la llegada de visitantes extranjeros debido al veto que todavía aplica Japón a la entrada de turistas procedentes de 159 países.