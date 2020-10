Irak.- Atacado en el centro de Irak un convoy logístico de la coalición internacional que encabeza EEUU

December 2, 2018 - Iraq: A U.S. Army Soldier assigned to the 3rd Cavalry Regiment loads propellant into the M777 Howitzer during a fire mission in Southwest Asia. 3rd Cav. Regt. is part of Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve, supporting the Syrian Democratic Forces as they clear the last remaining pockets of ISIS from the Middle Euphrates River Valley and prevent them from fleeing into Iraq. In conjunction with partner forces, Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve defeats ISIS in designated areas of Iraq and Syria and sets conditions for follow-on operations to increase regional stability. (Mikki L. Sprenkle/US Army/Polaris)



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Un convoy de apoyo logístico a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos ha sido objetivo este jueves de un atentado en la provincia iraquí de Diuaniya (centro), en medio del incremento de estos ataques durante los últimos meses, lo que ha llevado al Gobierno a prometer medidas contra los responsables.



La Célula de Seguridad de Medios ha indicado que el convoy atacado llevaba equipamiento a la coalición y pertenecía a una empresa iraquí, antes de agregar que, si bien el atentado ha causado daños materiales, se ha saldado sin víctimas.



El influyente clérigo chií iraquí Muqtada al Sadr advirtió el martes de que el país podría verse arrastrado a una "guerra civil" o un conflicto intersectario si las "partes sospechosas" responsables de los últimos ataques no ponen fin a los mismos.



Por su parte, el presidente del comité de Seguridad del Parlamento iraquí, Mohamed Rida, anunció el lunes que el primer ministro iraquí, Mostafá al Kazemi, había ordenado la apertura de investigaciones por los continuados ataques contra objetivos de la coalición internacional y las misiones diplomáticas extranjeras en el país.



En este sentido, el Mando de Operaciones Conjuntas ha desvelado este mismo jueves que las investigaciones "han generado amplios e importantes resultados" y ha agregado que las conclusiones "serán presentadas a los ciudadanos tras su finalización", según ha informado la agencia iraquí de noticias NINA.



El portavoz del Mando, Tahsin al Jafaji, ha recalcado que las autoridades han detenido ya a "personas relacionadas con actos terroristas contra misiones diplomáticas" y ha añadido que "esto es un mensaje a los terroristas". "No importa cómo escapen, serán perseguidos, localizados y encarcelados", ha manifestado.



Al Jafaji ha denunciado que estos ataques "buscan dañar los intereses de Irak y sus relaciones internacionales, en un momento en el que son muy necesarias" para "mejorar la economía y solucionar las múltiples crisis".



Por ello, ha denunciado el reciente ataque con proyectiles contra el aeropuerto de Bagdad, que se saldó con la muerte de cinco civiles después de que impactaran contra una vivienda en la zona. "Es un acto terrorista", ha señalado.



"¿Cómo puede describirse que una persona dispare un misil contra un objetivo vital como el aeropuerto de Bagdad? ¿Qué mensaje quiere enviar a los otros? ¿Que la capital, Bagdad, no es segura?", se ha preguntado Al Jifaji.



El propio Al Kazemi destacó el miércoles el compromiso de las autoridades con la protección de las instalaciones diplomáticas y el control del uso de armas por parte de actores no estatales. "Los responsables de los ataques contra la seguridad de las misiones diplomáticas buscan desestabilizar Irak y sabotear sus relaciones regionales e internacionales", arguyó.



Durante el fin de semana surgieron informaciones sobre una advertencia de Estados Unidos a Bagdad sobre el posible cierre de su Embajada en Bagdad y la retirada de tropas si no se pone fin a los ataques por parte de milicias contra objetivos internacionales. Los incidentes han sido achacados principalmente a milicias apoyadas por Irán.



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.