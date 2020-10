Incendios en California avanzan sobre región vitivinícola con una nueva víctima Por Glenn CHAPMAN =(Fotos)= Calistoga, Estados Unidos, 1 Oct 2020 (AFP) - Los incendios en el norte de California se cobraron el miércoles una cuarta vida, en momentos en que los bomberos intentaban estabilizar el fuego que avanza sobre la prestigiosa región vitivinícola del Valle de Napa. Al menos una decena de bodegas, muchas de lujo, sucumbieron a las llamas del incendio "Glass Fire", iniciado el domingo y contenido solo un 2% el miércoles después de devorar unas 20.000 hectáreas. Un denso humo cubría el valle y varias construcciones ennegrecidas e incluso reducidos a ruinas, como las instalaciones de la finca Castello di Amorosa, según comprobó la AFP."Mantenemos el ánimo. Hemos pasado por momentos difíciles recientemente con el coronavirus y otros incendios", dijo Madeleine Reid, directora de hospitalidad de la finca, rodeada de los restos aún humeantes de esta réplica de un castillo medieval italiano, cuyas piedras habían sido especialmente importadas de Europa. "Esperamos que todo vaya bien para nuestros vecinos", agregó. Decenas de miles de residentes han sido evacuados en los últimos días debido al incendio, que también afecta al cercano valle de Sonoma. Calistoga, una pequeña ciudad famosa por su enoturismo, quedó desierta el miércoles, aislada casi completamente por las llamas. "Quizás el lado positivo es que el fuego no está dentro de la ciudad, sino a nuestro alrededor", dijo a la AFP el alcalde, Chris Canning.En total, el incendio destruyó más de 80 viviendas, un número aún desconocido de locales comerciales, y amenaza a más de 20.000 edificaciones, según los bomberos de California. Unos 2.000 bomberos están desplegados en la zona, donde la previsión meteorológica hace temer el regreso de los vientos secos que avivaron las llamas el pasado fin de semana.California está sufriendo este año incendios forestales de magnitud excepcional, con casi 16.000 km2 quemados desde el inicio de la temporada. Unos 300 kilómetros al norte del valle de Napa, otro incendio, denominado Zogg, se cobró una cuarta víctima: un hombre, evacuado en helicóptero el domingo, al comienzo del desastre, y que sucumbió a sus quemaduras, dijo el alguacil del condado de Shasta, Eric Magrini. Un total de 30 personas han muerto por los incendios en California desde el inicio de la temporada.La causa de los dos incendios, alimentados por vientos fuertes y muy secos que azotaron la región el pasado fin de semana, sigue sin determinarse, pero las autoridades locales, y los científicos en general, señalan el papel del cambio climático, que está agravando una sequía crónica y causa condiciones climáticas extremas en el oeste de Estados Unidos.El presidente Donald Trump ha culpado una vez más a la mala gestión forestal. "Todos los años, la gente me llama para decirme: 'California está ardiendo, California está ardiendo'", pero "si se limpiara, si hubiera manejo forestal, no tendríamos este tipo de llamadas", dijo el martes por la noche durante el debate presidencial contra el candidato demócrata, Joe Biden.gc-amz/ban/dax/mls/rsr -------------------------------------------------------------